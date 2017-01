Ministro de Perú dice que captura de Carlos Pareja Cordero 'está muy cerca'

El ministro del Interior del Perú, Carlos Basombrío, confirmó este 6 de enero del 2017 que la captura del ecuatoriano Carlos Pareja Cordero “está muy cerca” y que “en la eventualidad de que no se produzca entre hoy y mañana va a ser puesto en el programa de recompensas y va a ser detenido”.

Pareja Cordero y su hijo Carlos Pareja Dassum se encuentra en Lima desde el 24 de diciembre del 2016 y en Ecuador tiene una orden de prisión porque aparentemente estaría involucrado en el caso de corrupción de Petroecuador.



“Quiero colaborar con el Ecuador, pero como le puse al Ministerio del Interior (del Ecuador) ayúdenos a ayudar”, dijo Basombrío. El funcionario peruano se refería a las gestiones que realizaron las autoridades ecuatorianas para pedir que Perú expulsara a los Pareja.



“El Ministerio del Interior de Ecuador no me mandó un oficio a mí, pero yo sí a él diciéndole queremos apoyar en esto, pero para poder detener a las personas se necesita una orden de captura internacional. No la había en ese momento”, señaló el Ministro peruano a medios de comunicación.



“El Perú es un Estado de derecho, democrático, respetuoso de sus poderes y como ellos (Ecuador) demoraron en eso, vino un juez y planteó un Habeas Corpus, en el Perú los Habeas Corpus se respetan, luego de eso han pasado los días y el juez dio la orden”, agregó Carlos Basombrío, según publicó la tarde de este viernes 6 de enero del 2017 Diario Correo.



El 27 de diciembre del 2016, el presidente Correa dijo que Pareja Cordero tiene orden de captura internacional y que huyó a Perú, aunque la defensa del procesado, Jorge Zavala Egas, indicó que él salió legalmente de Ecuador a las 09:00 del 24 de diciembre y que la orden de detención se emitió ese día a las 22:00.



El Ministro peruano también contestó un comentario que hiciera el presidente Correa sobre su país el 31 de diciembre pasado. Correa señaló: “Alguien le sopló (a Pareja Cordero) que ya íbamos a sacar órdenes de prisión y huyó irregularmente a Perú, que es la vía que están usando los corruptos para escapar”.



Basombrío sostuvo: “Si ustedes no hacen los procedimientos a tiempo, no pueden pedirnos a nosotros que burlando la ley hagamos cosas que no podamos hacer. En el Perú las leyes se respetan, es algo que hemos adquirido con el tiempo”.



Diego Fuentes, quien viajó a Perú (es señalado por el impasse con Basombrío) y esta semana fue relevado de su fugaz permanencia como ministro del Interior de Ecuador, indicó que Pareja Cordero y su hijo pertenecerían a una estructura familiar y societaria y que se presumen transacciones por millones de dólares en EE.UU. y otros países vinculados a contratistas y funcionarios. Según él, Pareja Cordero es primo de Carlos Pareja Yannuzzelli, exfuncionario de Petroecuador y prófugo de la justicia.