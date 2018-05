Pablo Campana: Ecuador apunta a la Alianza del Pacífico

LEA TAMBIÉN

El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, anunció este miércoles 30 de mayo del 2018, que Ecuador asistirá como invitado una reunión de la Alianza del Pacífico, en julio.

Así lo dio a conocer en el foro Invirtiendo en el futuro del Ecuador, organizado por la Ascoa (Americas Society / Council of the Americas) y el Gobierno de Ecuador.



"Vamos hacia la Alianza del Pacífico", dijo Campana y añadió que la meta es lograr un acuerdo comercial con México. También enfatizó en la necesidad de fortalecer las relaciones comerciales con Estados Unidos.



El funcionario también dio a conocer que se iniciarán negociaciones con la India pensando en un futuro acuerdo comercial. Además se retomarán las negociaciones con Turquía y Corea del Sur. "Necesitamos más acuerdos comerciales abiertos. Tenemos solo dos, con la Can y la Unión Europea, mientras que Perú tiene 19 y Colombia 14". Según Campana el 25 de junio se firmará un acuerdo con el bloque del EFTA.



En el foro de Ascoa también intervendrán el ministro de Finanzas, Richard Martínez, el titular de Hidrocarburos, Carlos Pérez, y la canciller María Fernanda Espinosa.