Ministro israelí amenaza a Al Assad con 'su final'

Un ministro israelí amenazó este lunes 7 de mayo del 2018 con acabar con el Gobierno del presidente Bashar al Assad en Siria, en el marco de la escalada verbal por la presencia militar de Irán en el vecino país árabe.

"Si Al Assad permite a Irán convertir Siria en una base militar para atacarnos (...), debe saber que este es su final, este es el final de su régimen", dijo el ministro de Energía israelí, Yuval Steinitz, en una entrevista con la web de noticias "Ynet".



"No puede seguir siendo el presidente de Siria, el gobernante de Siria, si permite a los países, especialmente Irán, convertir Siria en una base para atacar a Israel", agregó.



El ministro realizó estos comentarios después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, haya aumentado su retórica belicista asegurando que Israel no permitirá a Irán establecer una presencia militar permanente en Siria mientras que la guerra civil parece estar llegando a su fin.



Netanyahu dijo el domingo 6 de mayo que si llega a haber una confrontación con Irán por Siria, "cuanto antes mejor". "Los países que no actuaron a tiempo contra las agresiones asesinas en su contra pagaron después precios mucho más altos", señaló.



Irán, por su parte, alega que está operando en Siria a petición del Gobierno sirio. En los últimos meses ha aumentado su presencia militar en el país y ha enviado gran cantidad de armas. Por esa razón Israel también ha llevado a cabo bombardeos en Siria. Asimismo se le acusa de perpetrar un ataque en el que murieron varios iraníes. Teherán amenazó con vengarse.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deberá decidir como muy tarde el 12 de mayo si aplica de nuevo sanciones a Irán, lo que supondrá una decisión sobre sigue o no vinculado al acuerdo nuclear iraní de 2015