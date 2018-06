Ministro del Interior dice que existe una alta probabilidad de que los cuerpos hallados en Tumaco sean del equipo de EL COMERCIO

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La tarde del viernes, 22 de junio de 2018, el ministro del Interior, Mauro Toscanini, declaró que existe un 90% de probabilidad de que los cuerpos encontrados la víspera en una zona rural de Tumaco (Colombia) pertenezcan a los tres integrantes del equipo periodístico de EL COMERCIO secuestrado el 26 de marzo en la frontera norte.

“Me llamó el Ministro de Defensa de Colombia a decirme que existe una alta presunción de que los cuerpos pertenecen a los periodistas asesinados por los grupos colombianos”, dijo el titular del Interior.



La mañana de este viernes llegaron a Calí el comandante general de Policía de Ecuador, Nelson Villegas, delegados del Ministerio de Justicia, médicos legistas y familiares de las víctimas para asistir al proceso forense que busca identificar a los cuerpos.



Toscanini manifestó que ya se están haciendo todas las pericias legales y que se espera una confirmación horas más tarde. Añadió que las pericias son de varios tipos, en primer lugar si los cadáveres lo permiten la identificación por huellas dactilares, en segundo lugar los análisis de ADN y en tercer lugar si eso no funciona las pericias ya de carácter de identificación odontológica.

“Confidencialmente me han enviado fotos que en una parte selvática, allá también los canes en Colombia, datos de inteligencia policial y militar, lo que si me dijo el Ministro es que estaban rodeados de minas para que no toquen los cuerpos, inclusive toda la fosa donde estaban enterrados”, agregó Toscanini.

La mañana de este viernes llegaron a Calí el comandante general de Policía de Ecuador, Nelson Villegas, delegados del Ministerio de Justicia, médicos legistas y familiares de las víctimas para asistir al proceso forense que busca identificar a los cuerpos. Foto: Secom



De comprobarse la identificación de los cuerpos, el Ministerio de Justicia tendrá que hacer los trámites, para que sean repatriados a Ecuador lo más rápido posible. A Colombia también viajó el fiscal Wilson Toainga que es el encargado del caso en el Ecuador.



Además se presume que el cuarto cadáver encontrado sea posiblemente de alguien del mismo grupo de disidentes.