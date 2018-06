Ministro Pérez dice: Arabia Saudí y Rusia proponen aumentar oferta de crudo

LEA TAMBIÉN

Arabia Saudí y Rusia, los dos mayores exportadores mundiales de petróleo, han propuesto que la OPEP y sus aliados aumenten la oferta conjunta de crudo en 1,5 millones de barriles diarios (mbd) durante los próximos meses, reveló el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, el lunes 18 de junio del 2018.

"Esa es la propuesta de los dos principales países", afirmó hoy a la prensa el ministro de Ecuador a su llegada a Viena, donde participará esta semana en un seminario internacional y dos reuniones convocadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).



Pérez se mostró cauto a la hora de evaluar ese aumento y, tras reconocer que "hay varios países que están en contra", declinó fijar la posición de Ecuador al respecto en estos momentos.



La propuesta se estudiaría en la 174 reunión ordinaria de los 14 miembros de la OPEP el 22 de junio y en la del cártel y sus aliados (Rusia y otros nueve productores independientes) el sábado.



"Va a ser una reunión difícil", vaticinó el Ministro.



Recordó que "hay países que no quieren" modificar el recorte de la producción vigente desde el 1 de enero de 2017 y pactado por 24 Estados a finales de 2016 para reducir el exceso de suministros que había causado un desplome de los precios del crudo.



La medida supuso la retirada del mercado de 1,8 mbd, por lo que la propuesta de Arabia Saudí y Rusia supondría una marcha atrás en más del 80 % del acuerdo que contribuyó a que los "petroprecios" subieran hasta un nivel que no se veía desde 2014.

"Tenemos que ser cuidadosos, queremos que los inventarios (reservas almacenadas de crudo) estén en equilibrio", advirtió el ministro, al explicar que Ecuador decidirá si apoya o no un incremento tras evaluar al detalle la situación.



"En la reunión tenemos que ver cuál es el cumplimiento actual (del recorte), cuáles son las expectativas del mercado (...) Hay un par de análisis que tenemos que hacer", explicó.



"Sabemos que Rusia y Arabia Saudí querrían liberar algo de la producción (contenida), nosotros tenemos que revisar en detalle las cifras antes de tomar una decisión", insistió.



Tras recordar que "normalmente" los miembros de la OPEP intentan "alcanzar un consenso", Pérez no descartó que no se logre un acuerdo, lo que podría dar paso a que algunos abran los grifos y otros no (sobre todo porque no todos tienen capacidad para subir su producción).



Incluso si se lograse sancionar un aumento de las extracciones, los debates para decidir "cómo se repartiría entre los diversos miembros" pueden presentarse arduos.



Ecuador bombea actualmente unos 520 000 barriles diarios, "pero podemos ir a más, podemos aumentar entre 20 000 y 25 000 bd si es necesario", indicó Pérez.



Con respecto al nivel actual de los precios del barril, lo calificó de "adecuado" y "razonable", aunque reconoció que preferiría que se fortalecieran moderadamente en los próximos meses.

Concretamente se refirió a una cotización en torno a los USD 66 para el Petróleo Intermedio de Texas (WTI), de referencia para América.



"Es un nivel adecuado, pero lo que queremos es estabilizar, y, si esos precios se mantienen con un pequeño crecimiento en el tiempo, yo creo que eso es suficiente. Un precio de 70 dólares sería interesante", declaró.



En la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), el barril del WTI terminó hoy a USD 65,85, con una subida del 1,21 % respecto a la sesión anterior.



El crudo Brent, de referencia en Europa, avanzó un 2,6 % hasta situarse en 75,27 dólares en el International Exchange Futures de Londres.