Ministro de Finanzas dice que balance económico al cierre de año es 'positivo'

El ministro ecuatoriano de Finanzas, Carlos de la Torre, consideró este jueves, 21 de diciembre del 2017 que el balance en materia económica para cierre de año "es positivo" en el país y apuntó que el 2017 terminará con un déficit fiscal de 4,5 %.

En su cuenta de Twitter añadió que prevén cerrar el 2018 con un déficit fiscal de 3,9 % y apuntó que la "economía está en etapa de clara estabilización".

El balance en materia económica para cierre de año, es positivo. En 2017 reducimos el déficit fiscal a 4.5% del PIB y para 2018 se prevé hacerlo al 3.9%. Nuestra economía está en etapa de clara estabilización. En @radiosonorama @ComunicacionEc @FinanzasEc pic.twitter.com/3CeNgERRUY — Carlos de la Torre (@CarlosDLTorreEC) 21 de diciembre de 2017



El titular de Finanzas destacó que no se aplicaron en los seis meses de la actual administración medidas que afecten a los más desfavorecidos como el alza en los costes de los servicios básicos o de los combustibles, conocido popularmente como 'paquetazo'.



"No hubo paquetazo y no habrá paquetazo. El diálogo es permanente pero no podemos responder a intereses particulares", indicó el funcionario.



Y añadió que en temas económicos, el Gobierno liderado por Lenín Moreno ha avanzado "con pasos muy firmes".



"El riesgo país ha bajado de niveles de 700 puntos a 400 puntos. Vamos a honrar nuestras deudas como las hemos contratado; contamos con tasas más bajas y plazos más largos", comentó De la Torre.