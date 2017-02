Ministro de Defensa dice que FF.AA. no son actores políticos

En un comunicado difundido la mañana de este 24 de febrero del 2016, el Ministerio de Defensa dice que el titular de esta secretaria, Ricardo Patiño, felicitó a las FF.AA. por “el trabajo realizado, desde la impresión de las papeletas: calidad y tiempo de entrega (…) luego todo el apoyo logístico y de protección de seguridad, apoyando a la Policía para que el proceso eleccionario se desarrollare sin ninguna afectación, sin ningún desmán”.

En el documento se dice que el funcionario también “cuestionó que se hayan generado falsos rumores y tergiversaciones sobre una supuesta movilización y pronunciamiento de las Fuerzas Armadas en relación al proceso electoral, intentando así, manipular y generar malestar en los ciudadanos”.



Luego asegura: “Es falsa una reunión del Consejo de Generales (…) La Ley Orgánica de la Defensa Nacional establece las funciones de los Consejos de Generales, que se pueden reunir para asesorar o para tratar temas internos que tienen que ver con ascensos, calificaciones. En una parte puede asesorar a su comandante sobre temas operativos”.



Patiño señaló además que las Fuerzas Armadas “han tenido que reforzar la seguridad, por que varias personas han querido entrar a la fuerza al Consejo Nacional Electoral” y que eso “no lo podíamos permitir”.



El funcionario aseguró que “a nosotros nos corresponde exclusivamente dar seguridad y es lo que hemos hecho. Si hubo muchos militares es porque hubo violencia. Los camiones (militares) están para trasladar las urnas al Consejo Nacional Electoral”, afirmó. “Las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad específica durante el proceso electoral, no son actores políticos”.

Indicó que, “ante tantas tergiversaciones y rumores, con el Jefe de Comando Conjunto, César Merizalde, se elaboró un pronunciamiento diciendo que los rumores eran falsos”. Y calificó de muy grave que dirigentes políticos y “seudoperiodistas” se “atrevan a incitar a las Fuerzas Armadas a participar en esto”.



“Cómo es posible que (Andrés Páez) llame particularmente al Comandante del Ejército, a pronunciarse, a tomar posición en un tema electoral, en una disputa electoral que le corresponde estrictamente a los partidos políticos; el Ejército no puede involucrase, no le corresponde, está prohibido por Ley y por tanto esto debe quedar muy claro. Imagínese un candidato a vicepresidente diciéndole al Comandante del Ejército que debe hacer, no solo diciéndolo sino amenazándolo”, puntualizó el Ministro de Defensa.



Reiteró además que llamar a las Fuerzas Armadas a involucrase es un gravísimo error, desde todo punto de vista, no en favor de uno y otro partido político es en contra de la institucionalidad. “No podemos cometer un error tan grave de esta naturaleza: involucrar a las Fuerzas Armadas que tienen un rol específico sería volver a la época de la dictadura, porque de allí a una asonada golpista hay pocos pasos. El rol de las Fuerzas Armadas y la Policía es dar seguridad. Queremos una democracia fuerte que trata los temas políticos en los espacios que corresponden”, concluyó.