El Ministro del Interior dice que presentó una queja contra la fiscal Thania Moreno por 'defender' a la Policía

César Navas, ministro del Interior, reveló más detalles sobre la queja que presentó en contra de la fiscal Subrogante, Thania Moreno, ante el Consejo de la Judicatura.

En una rueda de prensa, realizada la mañana de este jueves 15 de marzo del 2018, Navas explicó que solicitó el proceso disciplinario “por defensa de la institucionalidad de la Policía”.



Según el Ministro, semanas atrás Moreno envió una carta al Comandante de la Policía, Ramiro Mantilla, en la que pedía se mantenga el número de agentes que componen su equipo de investigación.



Navas afirmó que en el oficio, Moreno escribió el nombre y apellido de sus agentes y le advirtió a Mantilla que si no cumplía con ese requerimiento estaría cometiendo un delito. “¡Y puso de cuánto a cuánto es la pena! Eso es violencia a una institución”, agregó Navas.



Este hecho se dio luego de que el Ministerio del Interior enviara al equipo de investigación de la Fiscal, integrado por 26 agentes de Inteligencia, hacia otras unidades operativas, en febrero pasado.



“Recordemos que estos funcionarios pertenecían a la Dirección Nacional de Inteligencia y no a la Policía Judicial, como determina el Código Orgánico de Entidades de Seguridad”, señaló Navas.



El Ministro indicó también que pese a que ya se les dio el pase a los agentes, esto todavía no se ha cumplido.



“Lo que queremos es que se respete a la Policía Nacional, al mando institucional. Estos policías han estado (con Moreno) cuatro o cinco años, sin hacer cursos de ascenso, sin rotar hacia otras dependencias”.



Según la funcionaria , su grupo de confianza fue desintegrado luego de que asumiera una investigación por supuesto peculado en contra del fiscal General, Carlos Baca.