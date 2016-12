Ministro alemán confirma que detenido por el atentado que dejó 12 fallecidos es un refugiado paquistaní

El hombre detenido tras el atentado terrorista cometido ayer en Berlín, en que murieron 12 personas, es un solicitante de asilo nacido en Pakistán y niega su implicación en lo ocurrido, informó este 20 de diciembre del 2016 el ministro alemán del Interior, Thomas de Maizire.

El sospechoso entró en Alemania el 31 de diciembre de 2015 y su petición de asilo estaba siendo analizada aún, añadió el ministro, quien destacó que el proceso de análisis de su solicitud se ha visto complicado por dificultades idiomáticas, entre otros obstáculos para clarificar su situación.



El hombre fue detenido poco después del ataque, del que, según el ministro "no hay duda ya que se trató de un atentado", y que ocurrió al invadir un camión de matrícula polaca un mercadillo navideño de la capital alemana.



Entre las 12 víctimas mortales estaba un ciudadano polaco, al parecer el conductor del camión, quien murió a consecuencia de un disparo, según el ministro.



Preguntado sobre si sospechoso iba armado, de Maizire respondió que no se ha hallado la pistola con que se disparó al conductor, para añadir que asimismo se desconoce cuándo se produjo tal tiro.



El ministro confirmó, asimismo, que esta madrugada se había registrado el centro de refugiados instalado en el antiguo aeropuerto de Tempelhof, en el casco urbano de la capital alemana, aunque no dio más detalles de la operación.