Ministra de Finanzas: 'Ecuador buscará reducir emisiones de deuda este año'

La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, anunció hoy, 12 de marzo del 2018, que está trabajando para minimizar las emisiones de deuda que estaban programadas para este año.

La funcionaria dijo que evalúa fuentes alternativas y opcionales de ingresos para no seguir elevando el monto de endeudamiento del país, aunque no dio más detalles.



“Hasta mejorar las condiciones de la caja fiscal podría ser necesario algún tipo de última emisión, pero en todo caso la posición es tratar de minimizar las emisiones (de deuda) y evitar un proceso de crecimiento o desarrollo económico basado en esas emisiones”, precisó en entrevista con Gamavisión.



Viteri ratificó que no es una mujer de recetas, sino técnica. Precisó que está en un proceso de evaluación de las medidas adoptadas en el pasado y no descartó “tomar las decisiones que se tengan que tomar”.



Declaró que “hay que ser valientes y tomar decisiones que tal vez en el pasado no fueron opciones, pero que hoy podrían serlo”.



La titular de Finanzas señaló que el aumento del precio del crudo en el mercado internacional podría generar desahogo a la caja fiscal, pero que el país debe trabajar en dejar de depender del petróleo.



“No creo que (el petróleo) sea la forma o la manera de apuntalar la economía, hay formas y planteamientos que hay que ver para dejar de depender del petróleo. En el mundo hay muchas oportunidades y no hemos tomado esas oportunidades”, señaló la funcionaria.



Viteri reemplaza desde el martes de la semana pasada (6 de marzo) a Carlos de la Torre en la Cartera de Finanzas. Una de sus tareas más urgentes será presentar el plan económico, que está previsto se anuncie a finales de este mes.



Sobre ese tema, la funcionaria no quiso adelantar las medidas que se analizan y dijo que el Presidente estará encargado del anuncio del programa.