Ministra de Justicia reconoce a Pablo Celi como contralor subrogante

Rosana Alvarado, ministra de Justicia de Ecuador, dio su punto de vista sobre la pugna que se da en la Contraloría General del Estado. La tarde de este miércoles 7 de junio del 2017 señaló que hay que reconocer las funciones que ejerce Pablo Celi.

“Hay un Contralor subroganteal que no podemos desconocer. Entiendo que últimamente, la semana pasada se dieron estos intentos de desconocer la subrogancia, de desconocer al señor Pablo Celi, pero él es el Contralor subrogante y me parece que ahí están las cosas claras”, contó la funcionaria.



Celi está desde el 26 de mayo como contralor subrogante y ha participado de los actos públicos en los que se ha convocado a las autoridades de control. Él dijo que lo quisieron obligar a renunciar.



“Después de los sucesos que el día viernes (2 de junio) se dieron en ese despacho, en donde se intentó obligarme por la fuerza a firmar un documento que nunca lo habría firmado. Yo no soy la persona que firma por la fuerza nada, mucho menos cuando está de por medio la integridad de una institución”.



Sabett Chamoun es la persona a la que Carlos Pólit como su reemplazo. Lo hizo desde Estados Unidos en donde se encuentra para atender temas de su salud. El Contralor General firmó, este miércoles 7 de junio, una declaración juramentada en la Oficina Consular de Ecuador en Miami. En el documento recordó que removió, el pasado 25 de mayo, del cargo a Celi. Esa disposición debía cumplirse el 2 de mayo.



Celi dijo esta noche que se dio una irrupción “no autorizada de personas” en el despacho del contralor Pólit. Refiriéndose a Chamoun que se autoreconocía como fiscal subrogante y que ocupó la Contraloría. Añadió que la funcionaria fue “destituida”.