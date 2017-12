Ministerio de Turismo dice que en ningún momento persuadió a ciudadana argentina para que no denunciara agresión en Loja

El Ministerio de Turismo publicó un comunicado aclarando los hechos que ocurrieron con una turista argentina en Loja, en el sur del Ecuador. La secretaría de Estado indicó hoy, 29 de diciembre del 2017, que hace 22 días la extranjera fue agredida por dos personas en el cerro Mandango, en Vilcabamba.

Según el ente, tras conocer el hecho se activó un protocolo de atención de emergencias y se dio el acompañamiento para que reciba “toda la atención en el hospital de Vilcabamba”.



En esa casa de salud, el médico de turno habría emitido un certificado en el que indicó que era necesario un reposo por 72 horas y que no había fracturas.



Una semana después de ese diagnóstico, el Ministerio de Turismo habría acompañado a la turista a otro hospital para que se realice nuevos exámenes. Según el comunicado, el médico que trató a la paciente indicó que estaba fuera de peligro.



Por tal razón, el Ministerio dice que “en ningún momento ha persuadido a la ciudadana argentina para que no ponga la denuncia” de la agresión. Incluso añaden que se le “orientó” para que ponga la queja en la Fiscalía.



En el comunicado, la Cartera de Estado lamentó “la mala interpretación dada por la turista a la asistencia”. Esto ocurre luego de que la extranjera redactara en su página de Facebook cómo fue agredida en Loja.



En el relato, la turista dice que fue atacada por dos jóvenes. Los sospechosos la habrían agredido con un cuchillo, luego la golpearon en el rostro y la lanzaron a un barranco.



“Me agarraron, me aplastaron violentamente contra el piso, uno de ellos me apuñaló 8 veces, gracias a Dios esa cuchilla no tenía filo y no me dejó más que marcas, sino, seguramente hoy no estaría celebrando mi cumpleaños”, publicó el 26 de diciembre en su red social.



En ese relato, la turista también denuncia que una funcionaria del Ministerio de Turismo le habría dicho que no hablara con los medios de comunicación.



“El mismo día se contactó conmigo una empleada del Ministerio de Turismo del Ecuador, ofreciendo ayuda para recuperar mi pasaporte, cosa que no me habían robado, y pidiéndome que esto no llegara a los medios”.



Pero la Secretaría de Estado indicó que se garantizó su salud durante su permanencia en territorio ecuatoriano. Incluso informó que “como un acto de solidaridad se le compró la receta médica”.