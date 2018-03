Militares vigilan carreteras que conectan San Lorenzo y Eloy Alfaro 

Las vías de acceso a los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas, amanecieron con resguardo militar y policial este viernes 16 de marzo del 2018. La medida de control tiene relación con la detonación de un artefacto explosivo en el retén naval de la ciudad de Borbón, Eloy Alfaro, a las 02:30.

En la carretera Ibarra-San Lorenzo, que conecta a las provincias de Imbabura y Esmeraldas, los militares del Grupo de Caballería Motorizada 36 Yaguachi realizaban la vigilancia frente al destacamento de Lita (Imbabura), mientras que en Alto Tambo (Esmeraldas) lo hacia el personal del Batallón de Infantería Motorizado No. 13 (Bimot-13) Esmeraldas, mediante un retén móvil.



Los soldados controlan que no se movilicen armas, municiones y explosivos. Para ello detienen los vehículos que salen o entran a San Lorenzo y Eloy Alfaro y revisan a los viajeros y automotores.



Hasta las 13:00 no hubo novedades. La mayoría de viajeros tomaron con agrado el operativo, tras la explosión que perturbo la tranquilidad de la población.



El incidente ocurre a un meses y medio de un atentado parecido, que afectó las instalaciones del Comando de Policía de San Lorenzo, el 27 de enero. Ese suceso dejó 28 heridos y más de 100 personas afectadas, cuyas casas resultaron averiadas.



El panorama de las vías del norte de Esmeraldas, en la frontera con Colombia, estuvo alterado por el paso de numerosos vehículos de la fuerza pública que iban y venían. Tanto San Lorenzo como Eloy Alfaro están bajo el estado de excepción desde el 27 de enero del 2018. La medida fue decretada por 60 días.