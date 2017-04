Militares retirados instan a Trump a proseguir normalización con Cuba

Dieciséis altos mandos militares retirados de Estados Unidos han instado a la administración de Donald Trump a proseguir con la normalización de las relaciones con Cuba, puesta en marcha por el expresidente Barack Obama, con el objetivo de cuidar de la propia seguridad nacional.

En una carta enviada el jueves al teniente general H.R. McMaster, asesor de seguridad nacional, los militares apuntan que si Estados Unidos no prosigue ese proceso, China, Rusia y otros con intereses contrarios a los norteamericanos serán los que lo hagan.



"Reconocemos que el régimen actual debe hacer más por abrir su sistema político y dialogar con el pueblo cubano. Pero si fracasamos en una implicación económica y política, es seguro que China, Rusia y otras entidades cuyos intereses son contrarios a los Estados Unidos correrán a ocupar el vacío", escriben.



De los 16 militares que firman la carta, varios viajaron a principios de mes a Cuba, donde durante cuatro días se reunieron con miembros del Gobierno cubano.



En declaraciones posteriores a medios estadounidenses, indicaron que los funcionarios expresaron su temor a que pueda revertirse el progreso que se ha hecho desde 2014 en lo que respecta a las relaciones diplomáticas entre los dos países y a la flexibilización de las restricciones de viaje.



Retomar las relaciones bilaterales con Cuba tras más de 50 años de ruptura fue el mayor éxito de Obama en América Latina. Aunque el presidente Trump hace tiempo que no se pronuncia sobre la isla, durante la campaña electoral amenazó con revertir la política de su antecesor también en este tema.



Los 16 mandos militares retirados -generales y almirantes- consideran que en el debate sobre la normalización de la relación con la isla se pasa por alto con frecuencia que esta supone una oportunidad de "fortalecer la seguridad nacional" de Estados Unidos.



La situación geográfica de Cuba y su cercanía a Estados Unidos la convierten en un aliado natural en asuntos de importancia inmediata como el terrorismo, el control de fronteras, la lucha contra el narcotráfico, la protección de medioambiente y la preparación ante emergencias, indican.



Además, la relación con Cuba facilita la relación con el resto de América Latina, sostienen. El enfoque de estos 16 militares retirados -generales y almirantes- es muy similar al del presidente Obama.



La iniciativa de la carta, que pretenden entregar la semana que viene en el Congreso estadounidense, según el diario The Hill, ha sido impulsada por el think tank American Security Project (Proyecto de Seguridad Estadounidense).