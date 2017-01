Militares que estaban retenidos en Yunkuapais fueron liberados

Los dos militares que permanecían retenidos en la comunidad Shuar de Yunkuapais, en Morona Santiago, fueron liberados la tarde de este sábado 28 de enero del 2017. Así lo confirmó el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, a través de su cuenta de Twitter, en donde detalló que los oficiales gozan de un buen estado de salud.

Según el funcionario, los subtenientes Luis Rodríguez y Paúl Pazmiño fueron "secuestrados" el pasado sábado 21 de enero cuando, en un operativo, intentaban rescatar a otros dos sargentos, quienes habían sido retenidos un día antes por lugareños.



Luego de este hecho, el viceministro de Defensa, Felipe Vega de la Cuadra, dijo que los agentes fueron emboscados por un grupo violento, quienes también se habrían apropiado de material militar: cascos, chalecos, carabinas, granadas de gas, pistolas de dotación, municiones de goma y granadas de humo. En ese momento no descartó iniciar acciones legales por el supuesto robo del equipo.



Esta tarde, Patiño, en su Twitter, publicó una foto de los dos oficiales liberados, junto con el comandante de la Brigada Pastaza N° 17, Luis Dueñas.

Nuestros soldados fueron liberados. Gozan de buena salud. Es momento para reunirse con sus padres y familiares. pic.twitter.com/i5Pd8DJEDH — Ricardo Patiño (@RicardoPatinoEC) 28 de enero de 2017



Todos llevaban puesto sus uniformes de camuflaje. “El secuestro no quedará en la impunidad. La libertad y dignidad de las personas no es negociable y en Ecuador nadie está por encima de la ley”, agregó el funcionario.



El Ministro no dio mayores detalles sobre la operación, pero afirmó que fue un “rescate limpio y sin violencia” y agradeció la ayuda de la Policía, Gobernación y a las comunidades shuar y achuar.