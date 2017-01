Decenas de miles de personas se manifiestan en todo el mundo contra Donald Trump

Decenas de miles de personas salieron a las calles de ciudades de todo el mundo protestando contra el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, y sus despectivas declaraciones sobre las mujeres, en solidaridad con los manifestantes de Estados Unidos.

En Londres, la mayoría de los manifestantes eran mujeres, aunque también había hombres y niños, y desfilaron desde la embajada de Estados Unidos hasta Trafalgar Square.



Hannah Bryant, una empleada de museo de 34 años, acudió con su hija de cuatro años y ambas llevaban gorros de punto de color rosa rematados por dos picos, los “ gorros vagina ” , que lucieron manifestantes de Estados Unidos.



“Le he estado enseñando sobre la igualdad y los prejuicios, quiero que vea cuánta gente cree en ello”, afirmó.



“Es un sentimiento de solidaridad”, aseguró Jill Pickering, un estadounidense de 56 años. “Estoy enfadado, no voté por Trump”, añadió.



Los organizadores afirmaron que 100 000 personas acudieron a la marcha, aunque no había ninguna fuente independiente para contrastar los datos, pues la policía no aportó ninguna estimación.



En París, al menos 2.000 personas se concentraron cerca de la Torre Eiffel con pancartas en las que se leía “Libertad, igualdad, hermandad”, en referencia al lema nacional de Francia.



“Estoy aquí por las mujeres y por todas las minorías, porque Trump es una amenaza para toda la humanidad”, dijo la estadounidense Kendra Wergin, en la treintena.



Andreia Rossi, una brasileña de 39 años, declaró a la AFP que se manifestaba “ porque soy una mujer pero también porque quiero protestar contra todo lo que Trump representa”.

Manifestaciones en el mundo Ciudades de Estados Unidos, Alemania, Suecia, Suiza, España, India, Sudáfrica, Italia, Grecia, entre otras partes del mundo, reaccionaron en contra de la investidura del muevo mandatario estadounidense Donald Trump. Con marchas y plantones, las personas se solidarizaron con las mujeres y las minorías. Fotos: AFP Y EFE Manifestantes marchan por el Capitolio de los Estados Unidos en el National Mall de Washington, DC, para la marcha de las mujeres el 21 de enero de 2017. Foto: AFP 