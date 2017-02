Miles de mexicanos marchan por la unidad nacional ante ataques de Trump

Miles de mexicanos salieron hoy 12 de febrero del 2017 a las calles de distintas ciudades del país para expresar su repudio al presidente de EE.UU., Donald Trump, y sus políticas contra México, en una muestra de unidad nacional que también incluyó críticas contra el Gobierno del país.

"A México se le respeta", "Unidos somos invencibles" y "Duro contra el muro" rezaron algunas de las pancartas visibles en las manifestaciones en Ciudad de México, plagadas de banderas mexicanas y en las que se escucharon cánticos espontáneos como el "Cielito lindo", muestra de su talante pacífico.



Algunos manifestantes blandieron también carteles en inglés con mensajes como "Friends, no borders" (amigos, no fronteras), en respuesta a los planes de Trump de construir un muro en el límite con México y hacérselo pagar al país latinoamericano, y de deportar a millones de inmigrantes mexicanos en EE.UU.



En declaraciones al diario El Universal durante la marcha, el historiador Enrique Krause aclaró que la protesta "no es en contra de Estados Unidos ni del pueblo americano".



"Es una marcha en contra del absurdo, la injusticia y del atropello que nuestros paisanos en Estados Unidos y sus familias, y en general todo el pueblo de México, están siendo víctimas" de parte de "este monstruo que por un accidente histórico ocupa la Casa Blanca", señaló Krauze.

Un punto de vista coincidente con una pancarta en la que Trump era tildado de "Narcisista y psicópata", y en otra que lo comparaba con Adolf Hitler.



La marcha, en la que participaron muchas familias y la mayoría vistió de blanco, fue convocada por las redes sociales con el emblema de "#VibraMéxico" en Ciudad de México, Mérida (Yucatán), Villahermosa (Tabasco), Guadalajara (Jalisco), Monterrey (Nuevo León), Hermosillo (Sonora), Colima (Colima), León e Irapuato (Guanajuato) y Morelia (Michoacán).



La acción, iniciada en el Auditorio Nacional y que culminará en el Ángel de la Independencia del emblemático Paseo de la Reforma, pretende expresar "rechazo e indignación ante las pretensiones del presidente Trump, a la vez de contribuir a la búsqueda de soluciones concretas ante el reto que ellas implican", según los organizadores.



El movimiento se define como "apartidista, pacífica y respetuosa los derechos de todos de exigir un buen gobierno y celebrar el orgullo de ser mexicano".



Entre las más de setenta organizaciones que se han sumado a la iniciativa están Amnistía Internacional o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Junto a #vibraméxico, otro movimiento bautizado "Mexicanos Unidos" salió también a las calles en contra del "muro de Trump" y por la "dignidad" y los "derechos" de los inmigrantes mexicanos en EE.UU.



Este grupo está formado por 35 organizaciones civiles como Alto al Secuestro y ganadores del Premio Nacional de Derechos Humanos, como Enrique Morones o Juan Manuel Estrada Juárez.

Además del repudio a Trump en las marchas pudieron verse consignas como "Amo a mi país pero rechazo a su Gobierno" o "Fuera Peña", contra el presidente mexicano Enrique Peña Nieto.