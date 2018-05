Pompeo anuncia acciones económicas y diplomáticas contra Maduro

LEA TAMBIÉN

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, anunció hoy lunes 21 de mayo del 2018 que Estados Unidos tomará "veloces acciones económicas y diplomáticas" contra el Gobierno de Nicolás Maduro tras las elecciones del domingo en Venezuela, que condenó como "fraudulentas".

"Estados Unidos está con las naciones democráticas que apoyan al pueblo venezolano y tomará veloces acciones económicas y diplomáticas para restaurar su democracia", indicó Pompeo en un comunicado.



El jefe de la diplomacia estadounidense, no obstante, no dijo cuáles son los pasos que se van a dar. El presidente Donald Trump podría pronunciarse hoy lunes sobre la situación en el país latinoamericano.



Desde su llegada a la Casa Blanca, Estados Unidos ha impuesto sanciones individuales contra más de 50 funcionarios del entorno político de Maduro, incluido el propio mandatario, además de una ronda de sanciones financieras para cortar la financiación al mandatario venezolano.



Tras los comicios del domingo en Venezuela, que la administración Trump llamó reiteradamente a suspender, se esperan desde hace tiempo pasos más duros.



Una de las opciones que la administración tiene desde hace meses sobre la mesa es un embargo petrolero, según ha confirmado oficialmente. En agosto del año pasado, Trump manifestó que no descartaba la opción militar. "Estas llamadas 'elecciones' son un ataque al orden constitucional y una afrenta a la tradición de la democracia en Venezuela", manifestó hoy Pompeo.



"Hasta que el régimen de Maduro restaure una senda democrática en Venezuela a través de elecciones libres, justas y transparentes, el Gobierno se enfrenta al aislamiento de la comunidad internacional", añadió.