Migrantes retornados se encadenaron en la Plaza Grande, en Quito

Un grupo de migrantes retornados que viven en las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Guayas se encadenaron la mañana del miércoles 9 de agosto del 2017 en la Plaza Grande, frente al Palacio de Carondelet, en Quito. El acto se hizo con el fin de pedir una audiencia con el presidente Lenín Moreno.

"Queremos que escuche la situación en la que nos encontramos. Estamos sin trabajo, por la edad no nos dan oportunidades y no somos sujetos de crédito para montar un negocio", explicó Kléver Díaz, quien vivió en Estados Unidos durante cuatro años.



Mercedes Zaruma regresó al Ecuador hace tres años, luego de haber vivido 20 años en España y asegura que están atravesando una crítica situación. "El expresidente Rafael Correa nos pintó un país de colores y regresamos con la esperanza de trabajar pero no hay oportunidades".



Los manifestantes indicaron que se mantendrán en una huelga de hambre hasta conseguir que el Jefe de Estado los escuche.