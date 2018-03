MIES suscribe un convenio para asistir a 33 000 personas con discapacidad

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) de Ecuador firmó hoy (29 de marzo del 2018) un convenio de cooperación con cinco federaciones nacionales de atención a discapacidades para asistir a más de 33 000 personas con discapacidad y sus familiares.

En un comunicado, el MIES precisa que el convenio tendrá vigencia hasta el próximo 31 de diciembre y tiene una inversión de USD 250 000, 50 000 para cada federación suscrita.



Durante el evento donde se presentó el convenio, la titular del MIES, Berenice Cordero, resaltó el trabajo de las federaciones a favor de las personas con discapacidad.



Entre las firmantes se cuentan las que trabajan con personas con discapacidad auditiva, no videntes, con discapacidad intelectual, física y la que aglutina a organizaciones no gubernamentales que trabajan en temas de discapacidad.



Cordero indicó que las ayudas no se podrían destinar "sin el aporte decidido de las familias, las organizaciones, técnicos y profesionales, profundamente comprometidos con la discapacidad".



Señaló, además, que el trabajo de las federaciones en las políticas públicas ha sido sustantivo, "porque viene de la vivencia cotidiana, del diálogo profundo e histórico de organizaciones que tienen 30 ó 40 años de funcionamiento".

La ministra afirmó que el acuerdo pretende mejorar la gestión y fortalecimiento a nivel organizativo de las 178 organizaciones filiales a las federaciones que lo suscribieron.