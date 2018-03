Miembros del Cpccs de transición asumieron con tres tareas

Casi todos los primeros de las ternas enviadas por el presidente Lenín Moreno, para el Consejo de Participación transitorio, fueron elegidos ayer, 28 de febrero del 2018.

Una excepción fue Manuela Gallegos, fundadora de Alianza País y líder de La Mariscal, en el centro-norte de Quito.



En la víspera, Creo había advertido que no votaría por personas que hayan tenido un pasado ‘correísta’. Esa bancada tiene 21 votos; suficientes para incidir en la decisión final del Pleno. El Partido Social Cristiano (PSC), que cuenta con 15 curules, se abstuvo.



Gallegos, quien sostiene que se desafilió de Alianza País en el 2010 por divergencias con el expresidente Rafael Correa, alcanzó 44 votos a favor, 43 en contra y 42 abstenciones.



En su lugar fue posesionado el segundo de la terna, el coronel Luis Hernández (r).



Otra novedad que se presentó en el proceso fue la designación de la segunda persona integrante de la séptima terna. No se mocionó para la votación a la primera (Mariana Alcívar Alcívar), sino que directamente se pasó a la segunda: Myriam Félix López. Los legisladores no estaban obligados a seguir un orden a la hora de mocionar a las personas. Al final, Félix López fue designada.



Las nuevas autoridades son: Julio César Trujillo, Luis Macas, Luis Hernández, Pablo Dávila, Xavier Zavala Egas, Eduardo Mendoza y Myriam Félix López (ver fichas).



En los anexos de la consulta popular que fue aprobada por los ecuatorianos no se mencionaba si el Consejo de Participación debía tener suplentes.



El legislador Rodrigo Collahuazo, de Alianza País (AP), propuso al Pleno que se elijan -con base en un pedido previo del Legislativo- y mocionó siete nombres. Él sugirió que se vote en plancha, pero su propuesta no prosperó.



El presidente de la Asamblea, José Serrano, suspendió la sesión y convocó a los legisladores para el próximo martes, a las 06:30. Entonces, se espera continuar con la designación de los siete consejeros suplentes.



También, el debate para conocer si Serrano y el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, comparecerán ante la Asamblea para explicar un audio filtrado, donde se escucha al titular del Legislativo y al excontralor Carlos Pólit. En la sesión del martes, también se incluirá un tercer punto que tiene que ver con el asesinato de Héctor Aguavil, exgobernador de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. El pedido había sido presentado en la tarde por el asambleísta Ángel Gende.



La decisión de Serrano provocó el rechazo de las bancadas de oposición. Sus integrantes alzaron la voz en el Pleno, pero no pudieron evitar la finalización de la sesión 499. La mayoría de asambleístas no dejó el lugar, pues de forma inmediata se ultimaron detalles para la posesión de los nuevos consejeros.



La secretaria de la Asamblea, Libia Rivas, informó que en “minutos” se instalaría el siguiente Pleno para posesionar a los consejeros. Dos horas después, la sesión 500 todavía no podía ser instalada.



Rivas justificó que uno de los motivos de la demora era la presentación de la declaración juramentada de sus bienes. Ese requisito era indispensable para proceder a posesionar a los siete consejeros transitorios.



El acto de posesión duró 15 minutos. Hubo otra novedad solo estaban cinco de los siete designados: Julio César Trujillo, Luis Hernández, Pablo Dávila, Xavier Zavala Egas y Eduardo Mendoza. Myriam Félix y Luis Macas no fueron posesionados ya que estaban fuera de Quito. Este acto se realiza hoy, a las 10:00, ante el Pleno de la Asamblea.



Según el anexo de la pregunta 3 de la consulta popular y referendo, este Consejo deberá evaluar el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que quedó cesado. Han sido señaladas por supuestamente no actuar con independencia.



Al menos 16 autoridades nacionales podrían ser destituidas si no pasan la evaluación que realice el Consejo. Por ejemplo, el Fiscal General, el Contralor, Defensor Público, los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE).



También el Superintendente de Compañías, de Comunicación, Ordenamiento Territorial, entre otros. Para cumplir con ese objetivo tendrá un máximo de seis meses desde su instalación. Se espera que hoy mismo puedan ir al edificio donde funciona el Consejo y comenzar el trabajo.



Otra de las tareas del Consejo es avanzar con los concursos que están pendientes. La renovación parcial del CNE, por ejemplo. Para este proceso ya fue conformada la comisión ciudadana de selección, para que acompañe el concurso. Está pendiente la convocatoria para los candidatos.



También se debe desarrollar la elección del Contralor General del Estado. En este caso está pendiente la aprobación del reglamento para el respectivo concurso.



De igual forma se debe hacer el concurso de la Defensoría Pública: está pendiente la aprobación del reglamento.



El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tendrá como tercera tarea mejorar los mecanismos de participación ciudadana y transparencia.