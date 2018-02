Miembros del Consejo transitorio se eligen hoy, 28 de febrero del 2018

En la Asamblea Nacional había, hasta el martes 27 de febrero del 2018, la certeza de que se alcanzaría un acuerdo para elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana transitorio.

La secretaría del Legislativo envió dos convocatorias a los asambleístas. Una para la votación de las siete ternas. Se espera que sea a las 16:00.



Y la otra para dar paso directamente a la posesión de la nuevas autoridades, a las 19:00. El martes los detalles para el acto comenzaron a ultimarse en el Palacio.



Sin embargo, las bancadas prefirieron manejar con cautela la posición que adoptarán en el Pleno. La Bancada de Integración Nacional (BIN), del grupo de independientes, informó que no ha logrado recabar toda la información de los postulantes.



“En la séptima terna están tres mujeres que poco se les ha conocido (…) hubiéramos preferido gente que se haya destacado”, sostuvo René Yandún, coordinador del grupo legislativo. De todas formas confirmó que votarán en concordancia con el mandato de la ciudadanía de la consulta del 4 de febrero.



El grupo de 29 legisladores correístas, que son parte del grupo Revolución Ciudadana, endureció su posición frente a la conformación del Consejo transitorio y resolvieron, ayer, votar en contra de las propuestas. Antes había planteado abstenerse.

El Partido Social Cristiano (PSC) se reunirá hoy antes de la sesión del Pleno para coordinar la selección y la decisión del bloque.



Para el coordinador de la tienda política, Henry Cucalón existen “personas serias, capaces” en todas las ternas.



Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que su organización pueda elegir no necesariamente al primero de cada lista enviada por el Ejecutivo. Por su parte, el movimiento Creo mantuvo la tarde del 27 de febrero una reunión con su líder máximo, Guillermo Lasso, para decidir la votación. Hasta el cierre de esta edición, la cita no concluía.



La coidearia de Cucalón, María Cristina Reyes, adelantó que no votarán por personas que estuvieron en el Gobierno o participaron dentro del movimiento Alianza País (AP).



“Si faltaría a la ética y al momento que vive el país que se elija a personas con un reciente pasado correísta que fueron parte de un gobierno que le ha hecho tanto daño

al país”, refirió.