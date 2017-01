Michelle Bachelet: Incendio de Valparaíso destruyó 222 viviendas

La presidenta chilena Michelle Bachelet dijo el martes 3 de enero del 2016 que fueron 222 las viviendas destruidas por el gran incendio en la zona de Laguna Verde, en la parte alta de Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago.

Bachelet sobrevoló el martes la zona de la tragedia y luego llegó al puerto de Valparaíso, ciudad Patrimonio de la Humanidad, para visitar un albergue público que atiende a damnificados. En la población Puertas Negras, la más afectada, se iniciaron labores de emergencia y remoción de escombros. "Lo primero es responder a la emergencia. Segundo, terminar con el incendio y evitar que se propague", dijo la mandataria tras dialogar con los damnificados.



El fiscal de Valparaíso, Juan Ignacio Sepúlveda, no descartó una acción intencional como causa del gran incendio que afecta desde el lunes a Laguna Verde, en la parte alta de ese puerto chileno, que dejó a 19 personas heridas. "Hasta ahora se están viendo todas las hipótesis, podría ser un incendio intencional, pero no descartamos nada", declaró el fiscal Sepúlveda tras constituirse en el Fundo Quebrada Verde, adonde presumiblemente se inició el fuego. "Presumiblemente se generó acá, pero no descartamos que haya otro foco", agregó el fiscal tras visitar un terreno de propiedad del Consejo de Rectores de Universidades, donde se halló "un horno (de barro). Pero no hemos logrado relacionar ese horno con el incendio", dijo.



Agentes de la Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente de la Policía de Investigaciones no descartaron ninguna causa del incendio, sea intencionalidad, negligencia o accidentabilidad.

El comisario Marco Orellana recalcó que "esa información se va a ir verificando con la declaración de testigos".



Bachelet reiteró que "el Gobierno siempre ha puesto recursos para la emergencia". "En el pasado la gente recibió subsidio de enseres, subsidio de arriendo y cada vez vamos a hacer los anuncios pertinentes para continuar con el plan de reconstrucción de Valparaíso", aseveró.



La estatal Corporación Nacional Forestal informó que actualmente hay 71 incendios forestales en desarrollo entre Atacama y las Torres del Paine, en la austral Magallanes, que ya quemaron 3 455 hectáreas.

En la zona de Valparaíso se decretó alerta roja en cuatro comunas afectadas por incendios activos. En uno de ellos, en Bucalemu, pueblo rural a 100 kilómetros de Santiago, 900 viviendas fueron evacuadas preventivamente. Algunas de ellas son casas de veraneo. La alerta roja se decretó en varias ciudades considerando la fuerte ola de calor, con hasta 37 grados Celsius, sobre gran parte de la zona central de Chile. Ello se suma a los fuertes vientos y a la falta de humedad.



Bachelet admitió la posibilidad de revisar y mejorar un plan maestro de seguridad para Valparaíso elaborado tras otro incendio similar que en 2014 destruyó unas 4 000 viviendas. Ese plan contempla acciones hasta el año 2021 e incluye medidas de seguridad y habitabilidad para los vecinos de Valparaíso. "En el incendio pasado no entregamos ningún subsidio en zonas de riesgo. Es decir, se incentivaba a las personas a irse a lugares que no son riesgosos, pero creo que acá lo primero es hacer un llamado a la precaución y prevenir los incendios. Son una serie de medidas que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Lo segundo es apoyar a las personas que hoy lo están pasando muy mal", subrayó Bachelet.