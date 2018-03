México rechaza riesgos a turismo tras alerta de viaje de Embajada de EE.UU.

Las autoridades mexicanas rechazaron hoy, viernes 2 de marzo, situaciones de riesgo para el turismo en Cozumel, Caribe mexicano, ante la alerta de viaje de la Embajada de Estados Unidos por el hallazgo de supuestos explosivos en un barco y una explosión anterior en otro que dejó heridos a varios estadounidenses.

El turismo en Cozumel "no presenta ninguna situación de riesgo especial para los visitantes", afirmó la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo en un comunicado en que resaltó que la actividad en esta zona transcurre con normalidad.



El 21 de febrero pasado ocurrió una explosión en un barco turístico en el muelle de la Riviera Maya que dejó numerosos heridos, entre ellos varios estadounidenses, y este jueves fue detectado un artefacto en un barco que estaba fuera de servicio.



La Embajada de EE.UU. confirmó el hallazgo de explosivos del jueves en la embarcación y lanzó una alerta de viaje que prohíbe a los empleados del Gobierno de su país usar los transbordadores turísticos en la ruta de Cozumel hasta nuevo aviso.



El Gobierno del estado de Quintana Roo manifestó que las autoridades locales y federales ya investigan ambos incidentes y que para dar mayor certeza "se ha aceptado la colaboración de agencias internacionales como el FBI".



El fiscal general de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech, lamentó la decisión tomada por la Embajada de EE.UU. durante una entrevista con la cadena Radio Fórmula en la que explicó que el incidente de este jueves ocurrió en un barco que lleva 10 meses fuera de servicio y que estaba anclado a 500 metros del muelle de Cozumel.



El Fiscal precisó que miembros de la Marina mexicana encontraron este jueves pegado al ancla de la embarcación un "tubo de PVC", y que al momento no pueden determinar si corresponde o no a un artefacto explosivo.



Este "supuesto artefacto explosivo" fue encontrado por los buzos de la empresa propietaria del barco y ellos mismos difundieron las imágenes por las redes sociales, explicó el titular de la Fiscalía de Quintana Roo.



Pech destacó que están a la espera de que se concluyan los peritajes sobre el origen de la explosión del 21 de febrero y también la que transcurre para determinar la naturaleza del artefacto hallado el jueves.



Pech dijo que el Gobierno del estado está a la espera de los resultados de los peritajes de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía nacional) y la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la naturaleza de estos artefactos.