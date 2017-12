Prevén que frente frío cause heladas en al menos diez estados en México

Un frente frío causará heladas en al menos diez estados mexicanos en las próximas 72 horas, además de vientos que refrescarán buena parte del país esta Nochebuena, informó hoy, 24 de diciembre del 2017, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

"El sistema frontal No.18 se extenderá desde la costa oriental de Estados Unidos hasta el sureste del país, su masa de aire frío asociada mantendrá un refrescamiento en las temperaturas en los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central", indicó el organismo en un comunicado.



Asimismo, habrá rachas superiores a 60 kilómetros por hora (km/h) en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, en el sur del país, así como potencial de lluvias para el oriente y sureste del país.

De esta manera, el Servicio Meteorológico estima que habrá temperaturas mínimas menores a los -5 grados en las zonas montañosas de los norteños estados de Chihuahua y Durango.



También temperaturas mínimas de 0 a -5 C en zonas montañosas de los estados de Baja California, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México, en el norte y centro del país.



Y temperaturas mínimas de entre 0 a 5 C en zonas elevadas de Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca y Veracruz.



El pronóstico meteorológico estima que esta situación invernal se extenderá unas 72 horas en los estados citados.

En el Valle de México, que incluye la Ciudad de México y es la zona más poblada del país, habrá este domingo un cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas de montaña.



En la capital se pronostica una temperatura máxima de 22 a 24 C y mínima de 6 a 8 C y en el Estado de México una temperatura máxima de 22 a 24 C y mínima de -1 a 1 C.