México desmiente supuesta amenaza de Trump de enviar tropas

El Gobierno de México desmintió el miércoles 1 de febrero del 2017 versiones periodísticas que señalaban que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a su par mexicano, Enrique Peña Nieto, con enviar a sus tropas a México para combatir delincuentes.

Las publicaciones, que citan "fuentes confidenciales",señalan que durante la conversación telefónica que sostuvieron ambos mandatarios el viernes 27 de enero, Trump humilló a Peña Nieto e incluso lo amenazó con enviar a su milicia para hacer frente a los delincuentes con los que el Ejército mexicano no puede lidiar.



La Secretaría de Relaciones Exteriores de México publicó en sucuenta de Twitter dos cartas, una dirigida a la periodista independiente Dolia Estévez y otra a la agencia AP, en las que afirmó que esos señalamientos "no corresponden a la realidad".

Estévez dijo el miércoles a la periodista mexicana Carmen Aristegui haber tenido acceso al contenido de la conversación entre ambos mandatarios mediante una fuente confidencial, "fue una conversación muy ofensiva donde Trump humilló a Peña Nieto", sostuvo.



La Cancillería señaló que el reporte de Estévez está basado "en absolutas falsedades y con evidente mala intención". "Trump le dijo a Peña Nieto que no necesita a México ni a los mexicanos, en tono amenazante, e incluso se quejó del mal papel que está haciendo el Ejército en el combate al narcotráfico", manifestó la periodista al portal Aristegui Noticias.



El viernes, tanto la Casa Blanca como el Gobierno mexicano emitieron comunicados en los que informaron sobre la conversación telefónica entre Trump y Peña Nieto, a la que calificaron de "constructiva", pese a las tensiones entre ambas gestiones. "Las expresiones negativas a las cuales se hace referencia no sucedieron durante dicha llamada telefónica", aclaró la Cancillería, que agrega que el tono fue constructivo y se llegó a acuerdos "para que los equipos de trabajo se reúnan de manera frecuente".



Trump mantiene un discurso hostil hacia México. La llamada telefónica a la que se hace referencia ocurrió después de que ambos presidentes cancelaran una reunión pactada para el martes en Washington. La cancelación se dio tras un tuit del mandatario estadounidense en el que decía que si México se niega a pagar el muro fronterizo que pretende construir, lo mejor era que Peña Nieto no asistiera a la cita. Ambos mandatarios dijeron después que la conversación telefónica fue "cordial".



Peña Nieto y la Cancillería aseguraron que el presidente fue firme en su posición de no pagar por el polémico muro, pero que estaba abierto al diálogo con Estados Unidos para asentar sus relaciones bilaterales.