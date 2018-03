Mexicano que estuvo en accidente de avioneta en Guayas salió de la cárcel en en el 2017

Nuevos detalles surgen tras el accidente registrado el domingo, 4 de febrero del 2018, en el sur de Guayaquil. Uno de los dos mexicanos que viajaba en la avioneta siniestrada ya cumplió una sentencia de 52 meses de cárcel en Ecuador por tráfico de narcóticos.

EL COMERCIO accedió al fallo judicial e identificó que el extranjero cumplió esa pena en octubre del 2017.



El sospechoso fue detenido en junio del 2013 junto a otras ocho personas, en Guayas. En la operación, los agentes confiscaron una avioneta, vehículos y 450 paquetes tipo ladrillo con clorhidrato de cocaína.



En ese entonces se dijo que los procesados integraban una red internacional de tráfico de drogas a México, específicamente al cartel de Sinaloa.



Inicialmente, el Tribunal del Guayas lo había condenado a un año y medio de prisión, pero la Fiscalía apeló ese fallo. En diciembre del 2014, la Corte Provincial estudió el caso y subió la sanción a 13 años.



Sin embargo, esa decisión judicial fue apelada por el mexicano y la Corte Nacional de Justicia, en octubre del 2016, la modificó y fijó una sentencia de 52 meses de cárcel.

Desde el domingo, el extranjero permanece con custodia policial tras ser rescatado de la nave siniestrada. No se descarta que haya planificado traficar alijos de cocaína nuevamente hacia México. Eso, por ahora, está bajo indagación.



Uno de los arrestados en junio del 2013 fue el capitán de las FF.AA., Telmo Castro, de quien se dijo que lideraba la organización y los nexos con el cartel mexicano de Sinaloa.



A él también se le ha modificado las penas. En el 2014, el Tribunal de Guayas lo sentenció a 10 años y 10 meses de cárcel. La Fiscalía apeló y la Corte Provincial incrementó la sanción a 13 años. La Corte Nacional ratificó esa pena.



En medio de estos hechos, ayer, el general Carlos Alulema, director nacional de Antinarcóticos, se pronunció sobre el accidente de la aeronave en el sur de Guayaquil.



El oficial advirtió que “por ahora” este caso se lo maneja como un “accidente de una avioneta en territorio ecuatoriano con matrícula extranjera”. Hasta el momento no se ha determinado ningún delito porque no se localizó sustancias ilícitas en la nave, comentó el jefe antinarcóticos.



Las autoridades policiales han confiscado 17 avionetas vinculadas con el narcotráfico desde el 2003. Un informe de la Procuraduría de México, difundido en noviembre pasado, reveló que en Ecuador hay presencia de cuatro carteles de la droga mexicanos: el de Sinaloa, del Golfo, Los Zetas, y Familia Michoacana.



Alulema confirmó el 6 de marzo que la avioneta siniestrada no tenía plan de vuelo y se espera que los dos mexicanos se recuperen para interrogarles y saber de dónde venían y hacia donde iban. La Fiscalía de Guayas indaga estos hechos.



Según oficiales de la FAE, la aeronave tenía la matrícula NIO0666. Los uniformados indicaron que las avionetas con matrículas que empiezan con N son de origen americano o estadounidense. Pero no descartan que sea una identificación falsa, ya que el resto de la serie no concuerda con las características de EE.UU.