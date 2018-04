30 días de vigilias para exigir acciones por equipo periodístico de EL COMERCIO

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Durante 30 días, la Plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito, se ha convertido en el escenario para exigir acciones por parte del Gobierno Nacional, para recuperar a Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico de EL COMERCIO, secuestrados en la frontera norte.

Hoy, jueves 26 de abril del 2018, al cumplirse un mes de su secuestro, familiares, amigos y ciudadanos llegaron a ese espacio y se apostaron a los pies de la Catedral Metropolitana.



Encendieron velas, agitaron globos blancos y gritaron consignas.



La frase "Nadie se cansa" retumbaba con fuerza.



"En un principio decíamos que nadie se iba a cansar hasta que ellos regresen. Ahora vamos a seguir sin cansarnos hasta que sus cuerpos sean entregados y hasta que las autoridades nos den respuestas", comentó Carolina Cevallos, una de las asistentes a la vigilia.



Con pequeñas cajitas de cartón, de tono rosa, se construyeron los nombres de las tres víctimas y en el interior la llama de las velas los iluminó.



Durante la vigilia, Andrés García, David Cabrera y María Augusta Jibaja, rendieron un homenaje a su amigo Javier Ortega, a través de una sentida canción de rap, que arrancó las lágrimas de muchos asistentes.



Y aunque el dolor estaba presente en cada espacio, en cada rostro, también la fortaleza se evidenciaba en cada grito para exigir respuestas por el asesinato de Paúl, Javier y Efraín.



Yadira Aguagallo, pareja de Paúl Rivas, comentó que tras un mes de sufrimiento siguen sin tener certezas.



"Parece que para las autoridades con anunciar la muerte de nuestros seres queridos esto se terminó, pero aún hay múltiples preguntas que no han tenido respuesta", mencionó la joven.



En la vigilia, además, se exigió un pronunciamiento del presidente Lenín Moreno sobre el plazo de 10 días que dio a sus ministros para la captura de alias 'Guacho', a quien se le atribuye el secuestro y asesinato de los tres integrantes del equipo periodístico.



"Una vez más vemos que da plazos y no hay resultados firmes. En caso de que existan nuevas autoridades ellas deberán darnos respuestas y tener claro que el ser nuevos no los exime de responsabilidades y tampoco a aquellos que se van", señaló Aguagallo.



Mientras tanto, continúan a la espera de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos oficie a Ecuador y Colombia los respectivos comunicados para la conformación de una comisión que investigue estos hechos.



Los familiares de Katty Velasco y Óscar Villacís, quienes fueron secuestrados hace dos semanas y de quienes no se tiene ninguna información, también participaron en la vigilia.



Ellos recibieron palabras de afecto y solidaridad para recordarles que esta es "una lucha compartida".



Las vigilias continuarán realizándose cada jueves de 19:00 a 21:00.





La dulce voz de Margarita Lasso también se escuchó durante la vigilia. La cantante ecuatoriana rindió un homenaje a las víctimas a través de su música.