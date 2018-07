Juez exige al gobierno de EE.UU. una lista de niños separados de sus familias

LEA TAMBIÉN

Un juez de California exigió este viernes, 6 de julio de 2018, al Gobierno de Estados Unidos que presente antes de la noche del sábado una lista de los niños menores de 5 años separados de sus padres en la frontera, dijo un alto funcionario gubernamental.

La administración de Donald Trump había pedido al juez Dana Sabraw extender la fecha límite para reunir a algunos niños con sus padres migrantes detenidos, bajo el argumento de que necesita más tiempo para verificar y confirmar sus identidades, según documentos judiciales publicados el viernes.



El juez Sabraw ordenó el 26 de junio al Gobierno reunir con sus padres en 14 días a los niños detenidos menores de cinco años y en 30 días a los mayores de esa edad.



Más de 2 300 niños, de los cuales cerca de 100 tienen menos de cinco años, fueron separados de sus familias a lo largo de varias semanas y alojados en centros administrados por el Departamento de Salud (HHS).



Varias centenas de ellos ya se han reunido con sus padres. El HHS admitió estar realizando exámenes ADN para determinar la identidad de los restantes.



“El juez dijo claramente que no va a dejar que la administración Trump arrastre los pies para reunir a los niños con sus familias”, comentó Lee Gelernt, director adjunto del proyecto sobre derechos de los migrantes de la ACLU, la principal organización de defensa de los derechos civiles de Estados Unidos.



Según un alto funcionario del gobierno, el juez de San Diego no excluyó extender el plazo que fijó originariamente, y otra audiencia tendrá lugar al respecto el lunes.



En total, unos 11 800 menores migrantes están actualmente retenidos por las autoridades estadounidenses tras haber atravesado ilegalmente la frontera. Cerca de 80% son adolescentes que llegaron solos al país.



El Departamento de Justicia dijo ante la corte de San Diego que el HHS “se está moviendo de manera expedita para realizar las pruebas (de ADN), (pero) este proceso toma un tiempo importante, incluso cuando se acelera”.



El HHS señaló que dada la posibilidad de que haya solicitudes falsas, “confirmar el parentesco es crítico para asegurarse de que los niños sean devueltos a sus padres, no a potenciales traficantes” y que el gobierno también tiene que determinar si el adulto tiene un historial criminal o podría representar un peligro para su hijo.



Ante la indignación pública por la situación de los niños retenidos, el presidente Trump retrocedió el 20 de junio en la aplicación de su política de “tolerancia cero” a la inmigración ilegal y frenó las separaciones entre padres e hijos.