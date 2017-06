Menor agredida por tres compañeros se recupera en el Hospital Ambato

Pilar M., de a poco se recupera de las heridas que sufrió en su cuerpo cuando supuestamente tres de sus compañeros de colegio la agredieron en forma violenta en el patio de su casa. Ella permanece internada en la sala de cuidados intensivos del Hospital Provincial Ambato.

Aún se desconocen las causas que motivaron a sus amigos que usando un alambre habrían internaron ahorcarla provocándole una herida en el cuello de 16 centímetros. Además, le provocaron una lesión en el abdomen al incrustarle un arma blanca (estilete). El hecho ocurrió la tarde del jueves 1 de junio del 2017.

Los agentes de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), la Policía Judicial (PJ) y la Fiscalía de Tungurahua investigan hoy, viernes 2 de junio del 2017, las causas que llevaron a los tres menores (dos hombres y una mujer) a agredir a su compañera de aula.



El hecho ocurrió ayer en el sector de San Antonio, en la vía a Pondoa de la parroquia Martínez, en el noroeste de Ambato. El parte policial detalla que Pilar estaba en su casa en los quehaceres domésticos junto a su hermano, de 9 años, cuando llamaron a la puerta. Al abrirla sus tres amigos le pidieron que les prestara unos cuadernos para igualarse. Una vez fuera la agredieron en forma violenta.



Uno de los chicos le cruzó un alambre por su cuello y los otros dos la apuñalaron a la altura del abdomen, es más, el arma blanca quedó incrustada en su cuerpo, de acuerdo a la Policía. Su hermano intentó defenderla pero no pudo, también fue golpeado. Tras escapar de sus agresores pidió ayuda a unos albañiles que trabajaban en una construcción cercana a la vivienda, pero no le creyeron.



Al retornar a casa vio a Pilar en el suelo en medio de un charco de sangre y sus agresores habían escapado. Ella le pidió que llamara de urgencia a su madre Luz para que le auxiliara. También, al Sistema de Seguridad ECU 911.



Elementos de la Policía Nacional y una ambulancia del Ministerio de Salud llegaron al lugar. Luego fue conducida a emergencias del Hospital Ambato.



El personal de la policía realizó un operativo para aprehender a los menores implicados. Ellos están en manos de la Dinapen.



Gilberto Orozco, comandante de la Subzona de Policía en Tungurahua, dijo que están en las acciones investigativas para establecer los móviles de este hecho. Al momento hay tres personas detenidas como los presuntos autores. “La joven está internada en la casa de salud, para estabilizarla. Está con supervisión médica”.



Hasta el hospital Ambato llegaron familiares de la chica, pero no dieron ninguna versión de lo ocurrido. Carlos López, gerente del Hospital Ambato, contó que la menor de 15 años, fue atendida en la noche del jueves. Presenta varias heridas a nivel de abdomen y cuello.



“Los traumas provocados con un proceso que aparentemente buscaba estrangularla a la chica. Al momento la persona fue estabilizada y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. El estado de salud está comprometido y complicado. Seguiremos evaluando su pronóstico es reservado”, contó López.



En Pondoa los vecinos están asustados de lo ocurrido. Uno de ellos contó que el niño pedía auxilio a los albañiles pero no le creyeron. Sus hijos escucharon y salieron a ver que pasaba y vieron a la chica en el piso. “Mi sobrino me aviso asustado lo que ocurrió”.