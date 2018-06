Docente del Mejía investigado por violencia pidió a estudiantes que se retiren a sus viviendas

LEA TAMBIÉN

Más de ocho horas duraron este miércoles 20 de junio del 2018 las manifestaciones en las afueras del Colegio Mejía, ubicado en la intersección de las calles Matovelle y Vargas, en el centro de Quito.

Cientos de alumnos protestaron por las sanciones en contra del docente José C., luego de que se difundiera un video en el que se observan escenas de maltrato en ese establecimiento educativo.



Durante la mañana y tarde hubo las manifestaciones. Los estudiantes quemaron basura en la calle y obstruyeron el paso de los automotores. También lanzaron objetos a los policías que acudieron a la zona. Las ventanas de dos departamentos de la calle Vargas resultaron destruidas durante los incidentes de hoy. Hubo, además, agresiones verbales.



Los nueve policías golpeados fueron atendidos por personal de la Cruz Roja.



El coronel Eduardo Pérez, comandante del Distrito Policial Manuela Sáenz, informó que un joven de 18 años y un menor de edad quedaron detenidos.



Pasadas las 19:00, José C. salió del Colegio para calmar a los manifestantes y dialogar con los oficiales de la Policía. El objetivo: pedir a los chicos que se retiren temprano a las casas. “No estoy destituido, tampoco separado de la institución o sancionado (…) Mis funciones las voy a cumplir en el Distrito número 4”, manifestó el docente durante su intervención que fue en la entrada al colegio.



Tras ese anuncio, los jóvenes se molestaron. “¡No licen! ¡Regrese!”, gritaron. José C. les contestó: “Les pido que, por favor, me entiendan (…) Tenemos que aprender a cumplir con esos procesos. Hay una ley en este país y la tenemos que obedecer. Yo sé que voy a salir de la mejor manera y quedar bien ante la comunidad del Patrón Mejía”.



Se comprometió, como docente, a precautelar la integridad de los alumnos. “Por favor, si me quieren ayudar, cumplan con este pedido que les hago. Nos retiramos y dejemos la libre circulación en la avenida”. Tras escucharlo, los jóvenes le obedecieron y se fueron.



El maestro solicitó a las autoridades de los ministerios de Educación y de Gobierno que conversen para que liberen inmediatamente a quienes fueron apresados durante las protestas.



En ese sentido, el Ministerio del Interior informó que “se realizó la detención de dos ciudadanos, Dennis M., de 18 años, y un menor de edad, quienes fueron trasladados ante la autoridad competente”.



La Policía movilizó más de 100 efectivos de la Unidad Antimotines, así como los motorizados y efectivos de la Unidad de Equitación y Remonta. Nueve gendarmes resultaron heridos. También hubo escudos y cascos rotos.