Medios internacionales lamentan el asesinato del equipo periodístico de EL COMERCIO

Decenas de medios impresos de comunicación internacionales mostraron su pesar hoy sábado 14 de abril del 2018 tras la confirmación del asesinato del equipo periodístico de EL COMERCIO. Periódicos de Colombia, Perú, entre otros países de la región mostraron su pesan en sus primeras páginas.

Una de las portadas más impactantes fue la del periódico El Colombiano. Este medio dejó su página en un blanco completo y solo escrito el hastag #ElPeriodismoVive bajo la C que identifica al rotativo.



A más de El Colombiano, otros periódicos como El Tiempo y El Espectador decidieron salir este sábado con dedicatorias a los miembros



Asimismo, se pudo ver la imagen desgarradora de los secuestrados, Javier Ortega, periodista; Paúl Rivas, fotógrafo y Efraín Segarra, conductor, en la portada de diario La Nación de Argentina. La imagen registra el momento de cautiverio de los comunicadores y cuando Ortega explica para la cámara las exigencias de los captores para lograr la liberación. Encadenados y con los rostros demacrados, los tres miembros del equipo de prensa ocupan la primera página de este medio mientras están encadenados.



El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó a las 12:40 de este viernes 13 de abril del 2018 el asesinato del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra, del equipo periodístico de EL COMERCIO, secuestrados el 26 de marzo en Mataje, cuando realizaban su trabajo.



En rueda de prensa, Moreno dijo que luego del plazo de 12 horas dado a los secuestradores, no se ha presentado ninguna prueba de vida. La tarde del jueves 12, el canal RCN de Colombia entregó fotografías referentes a la situación de los secuestrados y hasta la noche las autoridades de Ecuador no pudieron confirmar su veracidad en un 100%.