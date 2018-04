Cuatro ejes y 14 medidas abarca el plan económico de Lenín Moreno

El presidente Lenín Moreno presentó este lunes 2 de abril del 2018, las líneas generales de su plan económico. El documento incluye 14 medidas que se tomarán para “reactivar la producción y generar empleo”, dijo el jefe de Estado.

El Mandatario dijo durante el programa de rendición de cuentas semanal, El Presidente Informa, que el Programa Económico de Estabilización Fiscal y Reactivación Productiva tiene cuatro ejes y 14 medidas, entre ellas la reducción del gasto público, nuevos tipos de contratos y no aumentar impuestos.



Moreno manifestó que con el plan se busca “preservar los derechos de las grandes mayorías, estabilizar la economía del país, reactivar la producción y promover la generación de empleo, con eficiencia, transparencia y corresponsabilidad”.



El primer eje es la estabilidad y el equilibrio fiscal, donde plantea reducir el déficit y el endeudamiento público, con una mayor eficiencia en la recaudación tributaria y la reducción del déficit fiscal del 5,64% en el 2018 al 2,47% en el 2021.



El segundo eje es la reestructuración y optimización del Estado, con énfasis en la calidad del gasto público, la austeridad institucional y la reducción del tamaño del Estado. Se estima generar un ahorro de al menos USD 1000 millones por año.



El tercer eje es el equilibrio del sector externo y sostenibilidad de la dolarización, mejorando la balanza de pagos, exportando más y controlando la salida de divisas.



El cuarto eje es la reactivación productiva fortaleciendo el sector privado.



Las 14 medidas económicas del Gobierno



Medida 1.

Recaudar USD 810 millones hasta el 2021 gracias a controles contra la defraudación fiscal.

Generar 1 037 millones a través de la racionalización de cinco beneficios tributarios.

Incremento temporal de aranceles hasta el techo de la Organización Mundial del Comercio (OMC).



Medida 2.

Remisión tributaria.



Medida 3.

Reducir UDS 1 000 millones en los presupuestos anuales de las entidades de la Función Ejecutiva.

Eliminar ministerios, subsecretarías, viceministerios, subsecretarías y coordinaciones generales.

Reducir a la mitad el número de asesores. Bajar gasto en viáticos, sobre todo al exterior.

Recortar el gasto en arriendos, optimizando el uso de espacios propios.

Suprimir 7 de las 22 empresas públicas de la Función Ejecutiva.



Medida 4.

Optimizar contratos petroleros y los de preventa.

Buscar deuda en mejores condiciones.



Medida 5.

Devolución de tributos al exportador que demuestre ingreso neto de divisas.



Medida 6.

Incentivos tributarios del Impuesto a la Renta (IR) e Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para nuevas inversiones que se lleven a cabo entre el 2018 y el 2019.



En el caso de inversiones que no involucren las áreas estratégicas estarán exoneradas del ISD después de cinco años de permanencia en el país.



Medida 7.

Nuevo marco normativo para incentivar la llegada de banca internacional, que financie créditos de inversión.



Medida 8.

Racionalizar los costos a las transacciones de acciones para fortalecer el mercado de valores.



Racionalizar la norma que responsabiliza a los accionistas de una empresa por las acciones del administrador.



Medida 9.

Nuevas modalidades de contratos.



Medida 10.

Eliminar el cálculo del anticipo al Impuesto a la Renta a partir del ejercicio fiscal 2019.



Medida 11.

Reducir gradualmente el ISD a medida que mejore el saldo de balanza de pagos privada.



Medida 12.

Simplificar trámites en entidades públicas.



Medida 13.

Seguir impulsando las alianzas público privadas.



Medida 14.

Impulsar el fomento a la economía popular y solidaria con asociatividad, asistencia técnica, etc.