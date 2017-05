May dice que seguirá compartiendo datos de inteligencia con EE.UU.

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, dijo hoy que confía en la especial relación entre Londres y Washington, y que seguirá compartiendo datos secretos con EE.UU., tras revelarse que el presidente Donald Trump facilitó supuestamente información confidencial a Rusia.

Durante la campaña para las elecciones generales británicas del 8 de junio, May dijo hoy a los periodistas en Londres que el Reino Unido mantiene un importante vínculo en materia de seguridad con EE.UU. y que seguirá trabajando con ese país.



"Tenemos una relación muy especial, como sabéis, con Estados Unidos. Esta es la relación de defensa y seguridad más importante que tenemos en el mundo. Estoy contenta de que cuando fui a Estados Unidos poco después de la inauguración de Donald Trump, él se mostró cien por ciento comprometido con la OTAN", añadió May.



La jefa del Gobierno habló de EE.UU. al preguntarle por el vínculo británico con Washington tras salir a la luz hace unos días que el presidente Donald Trump reveló supuestamente información secreta sobre el terrorismo del Estado Islámico (EI) a Rusia.

"Seguimos trabajando juntos y tenemos confianza en que la relación entre nosotros y Estados Unidos nos permite estar más seguros. Las decisiones sobre lo que habla el presidente Trump con cualquiera que esté en la Casa Blanca es un asunto del presidente Trump", señaló.



La primera ministra agregó que su país "continuará compartiendo (información de) inteligencia con Estados Unidos, como hacemos con otros en todo el mundo, porque estamos trabajando juntos para hacer frente a la amenaza que afrontamos".



Según la primera ministra británica, trabajar con EE.UU. para afrontar la amenaza terrorista es una "parte importante" a la hora de preservar la seguridad nacional.



El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, el teniente coronel H.R.McMaster, dijo ayer en Washington que Trump no hizo nada "inapropiado" ni puso en riesgo la "seguridad nacional" durante una reunión en el Despacho Oval en la que supuestamente compartió información secreta sobre terrorismo con altos funcionarios rusos.