Mauro Toscanini: ‘Se coordina ayuda de EE.UU. para la frontera’

Entrevista a Mauro Toscanini, ministro del Interior.



¿Qué está haciendo en este momento la Policía en la frontera norte?



La Policía y las FF.AA. tienen muchas reuniones. Estamos trabajando y coordinando acciones para salvaguardar a la frontera.

¿Cómo está el equipamiento para los policías?



Bastante bien, pero dependiendo de las amenazas que tengamos a futuro tendremos que mejorar.



¿En qué, por ejemplo?



Por ejemplo, necesitamos otros helicópteros, lanchas patrulleras para el río Mataje y el río Putumayo. También requerimos de lanchas artilladas y equipos tecnológicos de Inteligencia. Precisamente mañana (hoy) viajaré a Washington para mantener conversaciones con funcionarios del Departamento de Estado de los EE.UU., para coordinar ayuda norteamericana en la lucha contra la narcodelincuencia.



La nueva Fuerza de Tarea Conjunta está bajo el Ejército. ¿Esto no deja de lado a la Policía?



Ellos tienen el control de la frontera, pero el resto lo coordinamos nosotros. Tenemos grupos especializados en frontera. El GOE, GIR, la Unase y cientos de agentes de Inteligencia están allá.



¿En Inteligencia policial hubo cambios?



No, no hay cambios, pero a nivel general estamos haciendo modificaciones. Casualmente el Presidente de la República en estos días debe firmar el decreto para ascender a cinco nuevos generales.

La pregunta sobre Inteligencia es porque el excomandante Ramiro Mantilla dijo a este Diario que a esa unidad se le transfirió, sin autorización, al Mayor que mantuvo conversaciones con ‘Guacho’.



Hasta el día que estuvo el comandante Mantilla no me comunicó eso. Ahora, nosotros como Policía estamos haciendo investigaciones internas pero también se debe judicializar esos casos.



¿Cómo está la evaluación de los policías que trabajaron en la frontera?



Existen ciertos procedimientos, inclusive ellos pasan por el polígrafo. En este momento tenemos un grupo importante de gente proba y la estamos monitoreando constantemente.



¿Pero el proceso de evaluación a los agentes que trabajaron los últimos cinco años en la frontera continúa o se suspendió?



Se lo está haciendo constantemente, pero también son importantes los cambios que realizamos. Tenemos informes de Inspectoría y de Inteligencia.



El Presidente ha dicho que hubo una permisividad para el tráfico de drogas en la frontera norte. ¿Usted coincide con el Jefe de Estado?



Es difícil decir que hubo un corredor o permisividad, pero a mí personalmente sí me parece muy sospechoso que ahora incautemos lo que antes no. Algo pasó, no hubo el control adecuado. Esto no es comprobable, pero sí es cuestionable y sospechoso.



¿Se ha investigado lo dicho por el Presidente?



Es una presunción que nos indicó el Presidente, yo también pienso eso, pero no tengo pruebas. ¿Me entiende?