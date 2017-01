El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, viajó a EE.UU. para pedir información de Odebrecht y denunciar persecución

El Municipio de Quito fue el escenario de un cruce de señalamientos entre el alcalde, Mauricio Rodas, y el bloque de concejales de Alianza País. La manzana de la discordia fue el papel dentro del Cabildo de Mauro T. quién enfrenta un proceso por presunta defraudación fiscal.

La mañana de este martes, 10 de enero de 2016, los concejales del bloque de País, mediante una rueda de prensa, dieron a conocer su pedido de una aclaración sobre el rol de Mauro T. en el Municipio.



Según Carlos Páez, concejal de Alianza País, Mauro T. hablaba con su bloque a nombre del alcalde sobre varios temas. "Nos sorprende que, mediante un comunicado en redes", se señale que Mauro T. no era funcionario del Municipio, dijo.



Más tarde fue el turno del Alcalde quien señaló que el proceso que se sigue contra Mauro T. es por un tema tributario lo que quiere decir que es un tema particular. Añadió que el Gobierno quiera vincular ese caso con el Metro de Quito, cuya construcción está a cargo del consorcio Acciona - Odebrecht, esta última empresa es investigada por la supuesta entrega de sobornos.



Rodas anunció que viajará a Washington, Estados Unidos, para pedir la pronta difusión de la información sobre el caso de Odebrecht y denunciar ante la OEA la supuesta persecución política.



En seguida se organizó un nuevo pronunciamiento del bloque de concejales de Alianza País. El encargado de responder fue Jorge Albán. Él señaló que el alcalde no ha respondido sobre su pedido de información sobre el caso Odebrecht. "Tampoco ha respondido cómo o bajo qué modalidad contractual o de servicios actuaba Mauro T. y qué otras funciones cumplía.



Otro cuestionamiento que hizo Albán fue el de que el alcalde ha señalado que el informe del Departamento de Justicia de EE.UU. no nombra ni señala al Municipio de Quito ni a la obra del Metro. "Nadie conoce de manera formal ese informe. Por lo que sería una afirmación sin sustento", indicó.

Finalmente, ante la afirmación de Rodas sobre el uso que el Gobierno Nacional le dio el tema es una cortina de humo, Albán señaló que su bloque pidió a la Fiscalía que se investiguen todos los contratos en los que participó Odebrecht. "Quien ha politizado el tema es el alcalde y ahora parece que intenta no dar la cara", señaló.



A las 14:00, el alcalde arribó hasta el Aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela para viajar a EE.UU. con el objetivo de hacer su pedido ante el Departamento de Justicia y su denuncia en la Organización de Estados Americanos por una supuesta persecución política.



Hasta ese terminal aéreo llegaron los secretarios y gerentes de varias entidades del Cabildo para despedir al alcalde. Allí lo esperaron y acompañaron hasta su ingreso al área de abordaje. Entre abrazos y aplausos, Rodas se despidió para tomar su vuelo.