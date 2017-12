Mauricio Rodas: la Municipalidad asumirá la compensación

El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, dijo a El Comercio que en el presupuesto del 2018 hay un fondo de USD 18 millones que serviría para las compensaciones económicas a los choferes, tras seis meses sin la subida de tarifas ni la entrega de este rubro. Explicó que se cortaron gastos para lograrlo. Habló también del nuevo impuesto predial y del problema de la basura en la ciudad.

En este momento económico de escasez se sube un impuesto, el predial...



No es una subida de impuesto. Ahora el impuesto responde a un nuevo avalúo, que tenemos la obligación legal de hacer y que es algo positivo para la economía, porque todos sabemos que el valor de muchísimos predios en Quito estaba subvalorado y eso no es sano. Y tratamos de no afectar a los que menos tienen.



Se afecta a la clase media.



No está siendo afectada. Ese es un criterio que aplicamos, no afectar ni a la clase media ni a la clase baja, sino a quien tiene más ingresos.



Todo apunta a que vuelven las compensaciones a los transportistas...

​

No podemos ver a al trasporte público como un elemento aislado. Es innegable que hace falta mucho para un servicio de calidad. Planteamos un programa ambicioso, como llegar al 2020 con transporte público eléctrico, tenemos el primer bus eléctrico del país...



Pero ese bus fue comprado por los operadores, no por el Municipio. ¿Cómo se logrará que los compren si van seis meses sin las compensaciones?

​

Estamos negociando con el operador del Corredor Central Norte. Allí consta la incorporación de unidades eléctricas. Haremos gestiones con el Gobierno para solicitar la eliminación de aranceles en unidades de transporte eléctrico. Para la compensación del transporte público, establecimos plazos para que mejoren la calidad del servicio que no dependen de una cuestión económica sino de su voluntad, por ejemplo el respetar la paradas, el evitar los correteos, el respetar los límites de velocidad, el trato al usuario. En esos plazos que establecimos que si bien hubo mejoras en algunos aspectos y en determinadas operadoras, no fueron las que deseábamos. Siendo conscientes de que el transporte en Quito no tiene la calidad que se merece, no nos parece justo cargar eso al bolsillo del usuario. Por lo tanto, será la Municipalidad la que asuma la compensación a los señores transportistas, condicionada a la calidad.

Al revisar el presupuesto, para llegar a los USD 18 millones para la compensación, se nota que hizo una reducción de gastos...

​

Así es. Hemos reducido gastos innecesarios. Eso nos ha permitido optimizar recursos a obras sociales, o en este caso a inversiones que nos permitirán mejorar la calidad en el transporte público. Efectivamente, hicimos ese análisis. Se planteó el impuesto al rodaje, eso se desechó y vimos que optimizando recursos, ahorrando dinero sería posible construir ese presupuesto.



Al aprobar el presupuesto tuvo un voto. ¿Qué pasó?

​

Creo que esto demuestra la dinámica política del Concejo. Hay votaciones en donde es más sencillo llegar a consensos. Esto es normal que ocurra.



¿Se sintió solo allí?

​

No. De ninguna manera.



Porque solo votó una concejala de Vive...

​

Hay que señalar que en ese momento había muy pocos concejales en la sala.



Pero esa es una muestra del momento político.

​

Por supuesto, pero al igual que digo que ese día no me sentí solo, hoy tampoco es que sentí que el hecho de que exista unanimidad (en la aprobación de los prediales) tampoco es algo extraordinario. Ese día me llamó la atención aquello y hoy en cambio ganamos la votación por unanimidad. En ese sentido es parte de la dinámica lógica de la política.



¿Se siente bien en el Concejo Metropolitano?

​

Sí, y creo que lo ocurrido hoy ha sido la muestra (se produce un largo silencio).



¿Se va a la reelección?

​

Estoy plenamente enfocado en sacar adelante los proyectos en marcha. No estoy pensando en nada más que en eso. Tenemos proyectos muy importantes que están a punto de concretarse. En poco se habilitará la prolongación de la Simón Bolívar que conecta Calderón con la Mitad del Mundo. No quiero distraer mi mente en otras cosas.



La ciudad está sucia. ¿Qué va a hacer con eso?

​

Existe un problema, no lo queremos negar, por el contrario, lo hemos asumido y hemos tomado medidas. Primero cambiamos la administración de Emaseo, una decisión que tomé hace algunos meses. Segundo, pusimos en marcha un plan emergente (sic) para mejorar la situación, que incluye una serie de acciones. Estamos adquiriendo nueva flota al momento, además de la que pretendemos adquirir con el crédito que esperamos sea aprobado el próximo mes en el Concejo Metropolitano. También queremos pedir cordialmente colaboración de los quiteños, porque este es un esfuerzo de todos. Por ejemplo, es fundamental respetar los horarios de recolección y utilizar adecuadamente los contenedores de basura.

¿Fue un error haber comprado este sistema?

​

No. Las principales ciudades lo tienen. Lo que hay que hacer es generar esa cultura.



Su trayectoria

​

Mauricio Rodas es abogado y fundador del movimiento SUMA. Desde el 2014 es Alcalde de Quito. Tiene dos maestrías en la Universidad de Pensilvania, en Administración de Gobierno y la otra en Ciencias Políticas. Durante su administración como burgomaestre capitalino se contrató la segunda fase de la Línea 1 del Metro, la cual tiene un avance del 51% de obras, con 9 kilómetros del túnel listos.