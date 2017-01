Mauricio Rodas asegura que Terán no recibió pagos del Municipio

Contar con los criterios estratégicos políticos de Mauro Terán, un colaborador ajeno al Municipio de Quito, no representa algo inapropiado para el alcalde Mauricio Rodas, según expresó el luns 16 de enero del 2017 en una entrevista televisiva en Teleamazonas.

Tras su regreso de Washington, Estados Unidos, el Alcalde dijo que Terán aportaba con ideas, planteamientos, que eran “altamente valorados”, sin embargo él no tomaba decisiones en el Cabildo.

“En la Alcaldía las decisiones las tomo yo”, sostuvo.



Además, reconoció que Terán mantenía conversaciones con los concejales y tenía acercamientos con ciertos sectores para generar acuerdos. “Qué tiene esto de malo, no hay ninguna norma que lo prohíba, ninguna. Por favor, no nos dejemos llevar por la novela”.



Debido a la experiencia de Terán en el ámbito político, el alcalde Rodas explicó que no consideró “adecuado” que formara parte de la nómina del Municipio, para no mezclar temas políticos con la gestión administrativa de la ciudad.



Rodas aseguró que Terán, quien está siendo procesado por una supuesta defraudación fiscal, no era ordenador de gasto, no desempeñaba funciones administrativas, no tenía despacho ni parqueadero en el Municipio de Quito. Tampoco recibía pagos de parte del Alcalde o el Municipio, por los servicios que brindaba.



A pesar de esto, Patricio Ubidia, coordinador del bloque de concejales de Alianza País, mencionó que una cosa es que el Alcalde reciba consejos y otra es que Terán haya tenido una participación “protagónica” dentro del Cabildo. Por esta razón hizo un llamado para que en el Concejo se aclaren todas las inquietudes.

“¿Qué persona hace un trabajo ad honórem? Todos necesitamos vivir de algo. Tanta dedicación se la hacía solo por buena fe”, cuestionó el edil.

Para Rodas el caso de Terán es una investigación personal por temas tributarios. Esto, a su criterio, no tiene nada que ver con el tema de Odebrecht y los supuestos sobornos que entregó la constructora brasileña en Ecuador, según el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, difundido a fines del 2016.



Sobre los pronunciamientos del presidente Rafael Correa señalando que Mauro Terán es el poder tras el poder en el Municipio de Quito y que este ciudadano haya tenido depósitos millonarios que coinciden con las fechas de contratación del Metro, a cargo del consorcio Acciona-Odebrecht, el Alcalde dijo que son coincidencias, sospechas, nada sólido.



Según la defensa de Terán -precisó el Alcalde- sus recursos responden a la venta de una hacienda de 60 hectáreas en la zona urbana de Latacunga. A pesar de esto, agregó que el Gobierno trata de desviar la atención, por la época electoral y le levanta falsas acusaciones señalando que no iba a volver de su viaje a Washington, que iría a un paraíso fiscal, que tiene más asesores ad honórem, quienes manejan altas sumas de dinero...



“Ya basta por favor. Actuemos con cordura, con responsabilidad, no se puede atentar contra la dignidad de una persona o la institucionalidad del Municipio como se lo está haciendo. Yo no lo voy a permitir”, enfatizó el Burgomaestre.



Además, defendió que el proceso de contratación del Metro se hizo de manera transparente, en función de los lineamientos que establecen los organismos multilaterales.

Daniela Chacón, concejala independiente, dice que Rodas deberá explicar documentadamente en una sesión extraordinaria del Concejo su relación con Terán, las funciones que este desempeñaba en el Cabildo y los objetivos de su viaje a Washington. La sesión extraordinaria, hasta ayer a las 19:00, aún no había sido convocada por el Alcalde Rodas.



Renata Moreno, concejala del movimiento Vive, indicó que, de lo que le consta, la participación de Terán era eventual y se limitaba a una asesoría en estrategias políticas.



Las supuestas delegaciones en proyectos emblemáticos de la ciudad y la relación con el Gobierno son, a criterio de Moreno, elementos distractores que empañan la imagen del Concejo Metropolitano, del Municipio y de los quiteños.

La situación que atraviesa actualmente el Municipio, en parte, responde a una intención del Régimen para confundir el tema de Odebrecht, explicó Luis Verdesoto, analista político. Según él, se está buscando con lupa las posibles irregularidades del Cabildo.



El analista mencionó que esta relación no resultaba conveniente, porque estos asesores no tienen responsabilidades ante la ley. “Claramente el Gobierno usa las debilidades del otro, pero si el Municipio las creó, es también responsable”.



No solo el Consejo Metropolitano ha pedido explicaciones del viaje a EE.UU. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea también pidió la comparecencia de Rodas, el jueves 19 de enero a las 16:00, para que explique su viaje a Washington, según un oficio enviado por la presidenta de ese organismo, la legisladora María Augusta Calle (AP).