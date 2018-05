Mauricio Rodas: ‘La decisión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército no implica el fin del proyecto Quito Cables’

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, lamentó hoy, jueves 31 de mayo del 2018, la decisión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de terminar el contrato para la construcción del proyecto Quito Cables.

Lo hizo durante una rueda de prensa realizada en la Alcaldía, en el Centro Histórico. Para el Burgomaestre, "esa decisión, de ninguna manera, representa el fin del proyecto".



"Lamentablemente, lo ocurrido hoy es resultado de la férrea oposición política que hemos soportado en la Alcaldía por parte de ciertos concejales desde el primer día de nuestra gestión", enfatizó.



Para Rodas, la agitación política de los concejales 'correístas' se basó en la desinformación a los vecinos de los barrios del noroccidente. Eso ocasionó que no se libere la totalidad de los predios para la construcción del proyecto.



En ese sentido, indicó que "solamente faltan ocho predios por liberar en el barrio San José de El Condado". El 76% de estos para la construcción se encuentra liberado.



“A pesar de que ya hemos consignado los valores necesarios para la expropiación de dichos predios, no hemos procedido a liberarlos porque siempre quisimos llegar a una solución basada en el diálogo, el cual no fue posible por la agitación generada por los concejales correístas”, dijo.



En la rueda de prensa se aclararon otros puntos. Por ejemplo, cuestionó que el contratista hace referencia a la ejecución de trabajos que no han sido pagados. Ante eso, aclaró que estos no se han podido procesar debido a que no se han presentado adecuadamente las planillas correspondientes.



“La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), en su calidad de contratante, entregó tras la firma del contrato al Cuerpo de Ingenieros del Ejército un anticipo de USD 13 millones que hacía posible realizar los trabajos”.



Asimismo, se aclaró que el proyecto cuenta con los permisos y autorizaciones que permitan la ejecución de la obra.



En la rueda de prensa estuvo Iván Alvarado, gerente general de la Epmmop, quien explicó que Quito Cables beneficiará a 200 000 habitantes de 40 barrios del noroccidente.



Junto a Rodas estuvieron los representantes de los barrios del noroccidente de Quito. Los dirigentes respaldaron al Burgomaestre en la construcción de este proyecto.