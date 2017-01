El alcalde Mauricio Rodas tiene definida su agenda en Washington, Estados Unidos

Las actividades que cumplirá el alcalde Mauricio Rodas en Washington, en Estados Unidos, están definidas. Este 11 de enero en la entrevista radial que realiza cada miércoles, el Burgomaestre informó que tiene previsto reunirse con representantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con los titulares de dos organismos multilaterales y acudir a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Su reemplazo en la sesión del Concejo Metropolitano de Quito, el vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo, aseguró que estará en esa posición hasta el próximo 22 de enero, por lo que se colige que Rodas volverá a Quito en esa fecha.



Estas reuniones se darán con el propósito de denunciar la “persecución política” que ha iniciado en su contra el Gobierno a propósito de los supuestos sobornos que entregó la constructora brasileña Odebrecht en Ecuador. Dejar en evidencia que el proceso de contratación de la fase dos del Metro –contratada durante la actual administración municipal- ha sido transparente. Y, a la vez, denunciar el ambiente que se está generando en la actual época electoral.



Para el alcalde Rodas, la persecución política del Gobierno en su contra ha sido “evidente”, porque tras la detención de un ciudadano particular (Mauro T.) acusado de una supuesta defraudación tributaria, se quiere vincular de manera “absolutamente maliciosa” una investigación por asuntos tributarios con el contrato Metro de Quito, a cargo del consorcio Acciona-Odebrecht. “Lo uno no tiene, absolutamente, nada que ver con lo otro”.



El Alcalde indicó que la investigación que se inició en contra del mencionado ciudadano es por asuntos de orden tributario que habrían ocurrido, presuntamente, desde el 2010.



A este hecho, considerado “malicioso” por el Burgomaestre, se debe considerar además –según Rodas- que “desde que se publicó el documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos (sobre los supuestos sobornos de Odebrecht), el Gobierno claramente ha tratado de desviar la atención hacia el Municipio de Quito, cuando aquello no tiene ningún sustento. Estamos claramente, frente a una persecución política, una cortina de humo, un elemento de distracción en la actual época electoral (…) Esto ofende la institucionalidad del Municipio de Quito y eso lo rechazamos con total firmeza”, enfatizó el Alcalde.



Ante esta situación, el Burgomaestre tiene previsto durante su estancia en Washington reunirse este jueves 12 de enero, al mediodía, con la directora de la región Andina del Departamento de Estado de los Estados Unidos. También acudirá al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para entregar un documento, en el que se señala, el interés por conocer la verdad de los hechos relacionados con los supuestos sobornos de Odebrecht en Ecuador.