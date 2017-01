Rodas afirmó que solo responderá a acusaciones ante la Justicia

"A partir de hoy responderé acerca de estos temas exclusivamente ante las autoridades competentes como corresponde y no me prestaré al show político y mediático con fines electorales", dijo el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en una rueda de prensa realizada la mañana de este miércoles 25 de enero del 2017.

Estas declaraciones las hizo en referencia a los cuestionamientos que se han realizado en los últimos días sobre los proyectos que se están realizando en el Distrito y el rol de su asesor Mauro Terán en el Municipio de Quito.



Rodas aclaró que responderá únicamente en el ámbito jurídico y que "de manera oportuna hemos desvirtuado cada una de estas infamias. Sin embargo, es evidente que pretenden seguir inventando nuevos capítulos por motivaciones electorales".



El Alcalde de Quito manifestó que no permitirá que se cuestione su trabajo en el Municipio y las obras que se están realizando. Además, explicó que está colaborando en el examen especial de declaraciones patrimoniales que está realizando la Contraloría General del Estado y que "quedará demostrada la legitimidad" de su patrimonio.



Durante la rueda de prensa el Alcalde no dio paso a las preguntas de los medios de comunicación y anunció que en el futuro solo responderá a temas relacionados con su gestión en la ciudad.



La concejala Luisa Maldonado, de Alianza País (AP), considera que el Alcalde deberá responder por sus acciones "ante el Concejo, los medios y la justicia". Además, sostiene que continúan a la espera de un informe del viaje de Rodas a Washington y que revisarán todos los contratos de las obras más relevantes que se están realizando en la capital.

Según la Concejal de AP "no hay visión de ciudad, ni planificación" y repitió su afirmación pronunciada en la última sesión de Concejo de que en la ciudad "no hay Alcalde".



Ivone Von Lippke, concejal independiente, aclaró que todos los concejales cuentan con asesores externos en diversos temas, pero que estos "no participan en negociaciones de proyectos emblemáticos de la ciudad", como se presume lo habría hecho Terán.



En la rueda de prensa acompañaron al Burgomaestre funcionarios de su gestión como el secretario de Seguridad, Juan Zapata y el secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, Jacobo Herdoíza.