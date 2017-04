Macri viaja a Estados Unidos para reunirse por primera vez con Trump

El presidente argentino, Mauricio Macri, viajará esta noche a Estados Unidos para reunirse por primera vez con el mandatario estadounidense, Donald Trump, y encontrarse con políticos y empresarios de ese país, informaron hoy, martes 25 de abril de 2017, fuentes oficiales.

Trump y la primera dama de EE.UU., Melania Trump, recibirán el jueves 27 al mandatario argentino y a su esposa, Juliana Awada, en la Casa Blanca, donde mantendrán una entrevista privada, una reunión con miembros de ambos Ejecutivos y un almuerzo de trabajo, señaló el Gobierno del país austral en un comunicado.



Durante la jornada, Macri firmará el Libro de Honor y se reunirá con Trump junto a su equipo.



En una de las reuniones, Macri estará acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros argentino, Marcos Peña, la canciller Susana Malcorra; los ministros de Producción, Francisco Cabrera, y de Energía y Minería, Juan José Aranguren, mientras que Trump acudirá con el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado, Rex Tillerson y el secretario de Comercio, Wilbur Ross.



Tras el encuentro en la Casa Blanca, Macri mantendrá una reunión con miembros del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, será ponente en una conferencia organizada por la misma entidad para después hablar con un grupo de senadores en el Capitolio y con miembros de la Cámara de Representantes en el Office of the Speaker.



Posteriormente, el presidente argentino se reunirá con altos ejecutivos de empresas y luego acudirá ala Cámara de Comercio de Estados Unidos.



Según su agenda, el jefe del Estado argentino recorrerá este miércoles una planta de Dow Chemical Company y luego participará de un panel sobre energía.



El miércoles 26 también asistirá a un almuerzo organizado por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas de Houston en el que estarán presentes el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, y el alcalde de Houston, Sylvester Turner, entre otros. El viaje de Macri a Estados Unidos concluirá el jueves.



Se trata de la primera visita de Macri a la Casa Blanca después de haber mantenido dos conversaciones telefónicas con Trump, la primera con motivo de la victoria del republicano en noviembre pasado y la segunda hace dos meses, cuando charlaron "sobre la región y sobre Venezuela en particular"