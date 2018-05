Macri negocia acuerdo financiero con el FMI por el alza del dólar en Argentina

LEA TAMBIÉN

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció hoy martes 8 de mayo del 2018 que ha iniciado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir una "línea de apoyo financiero" por la situación generada en el país ante la fuerte depreciación del peso frente al dólar en un difícil contexto global.

"Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo y esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global", dijo el Mandatario en un mensaje grabado y difundido a través de los canales oficiales de la Presidencia. "Y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia", añadió.



Este martes, el dólar vuelve a cotizar en positivo frente al peso, con una depreciación que llegó al 5,38% respecto al cierre de ayer lunes y tras varias jornadas de fuertes caídas de la moneda local -el cambio comenzó 2018 en 18,65 pesos y hoy está a 23,40- que no reaccionaron a las medidas del Gobierno para frenarlas y han provocado una fuerte incertidumbre en Argentina.



Tras recalcar que tiene el "compromiso" de decir siempre "la verdad" y trabajar para que "cada argentino pueda vivir mejor", Macri recalcó su "convicción" de que el país está recorriendo "el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica" que haría "retroceder y dañaría a todos".



"Para esto implementamos una política económica gradualista que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas (en referencia al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, 2007-2015) cuidando a los sectores vulnerables y al mismo tiempo creciendo y generando así más empleo y desarrollo", añadió.



Sin embargo, en este marco, el Jefe de Estado incidió en que "el problema" que tiene Argentina es ser "uno de los países que más depende del financiamiento externo".



"Producto del enorme gasto público que heredamos y estamos ordenando", añadió, en referencia a la situación recibida del anterior Ejecutivo.

Al mismo tiempo, Macri reconoció que durante los dos primeros años de su gestión, el país ha contado con un contexto mundial muy favorable que hoy "está cambiando".



"Las condiciones mundiales están cada día más complejas por varios factores: están subiendo las tasas de interés, el petróleo, devaluado monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos", sentenció.



Es así que "frente a esta nueva situación" decidió echar mano del FMI, cuya titular realizó el pasado marzo una visita oficial a Buenos Aires en la que se mostró "impresionada" y "felicitó" al Gobierno por las reformas emprendidas para reducir el déficit fiscal.



El Mandatario afirmó hoy que su decisión de negociar ahora con el FMI la tomó "pensando en el mejor interés de todos los argentinos, no mintiéndoles" como tantas veces aseguró se ha hecho.



"Les digo a todos los argentinos y en especial a toda la dirigencia, que cumpliendo con los compromisos y alejándonos de la demagogia y mentira, estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos", concluyó.