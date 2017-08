Macri pide sostener el cambio y Fernández corregir el rumbo en fin de campaña

Mauricio Macri llamó hoy 10 de agosto del 2017 a sostener el cambio que supuso su llegada a la Presidencia argentina, mientras su antecesora Cristina Fernández pidió "corregir" el rumbo, en el cierre de la campaña de las primarias legislativas, empañado por una explosión en la firma proveedora del sistema para el escrutinio.

"Tenemos que colaborar todos, somos un gran equipo que ha puesto este país en marcha. Y esto es solo el comienzo, esta rueda que la sacamos del barro y empezó a girar", dijo Macri en el cierre de campaña del frente oficialista Cambiemos en Córdoba, una de las provincias más pobladas y ricas de Argentina.



Al cabo de una campaña polarizada, planteada como una pugna entre el modelo de Macri y un kirchnerismo que por doce años gobernó el país, los argentinos acudirán el próximo domingo a las urnas para votar en unas primarias en las que quedarán definidos los candidatos que participarán las legislativas de octubre.



Con un rol protagonista en la campaña del oficialismo en apoyo a sus candidatos, Macri repitió hoy varios de los tópicos de sus discursos electorales de las últimas semanas, en particular, resaltando el cambio que ha representado su llegada a la Presidencia, a finales de 2015, tras el largo período kirchnerista.



"Nunca más escuchemos a aquellos que ahora nos dicen, después de tantos años que gobernaron, que tienen soluciones. Qué hicieron cuando gobernaron, por qué nos dejaron un país en ruinas y lleno de problemas?", señaló el gobernante.

Macri dijo que se encontró con un "Estado destrozado y abandonado" y que su Gobierno está "luchando contra años de mentira y frustración".



"Pero ya encontramos el camino, tenemos una meta común y empezamos a caminar en la dirección del progreso", afirmó.

Macri aseguró que la economía "está en marcha después de casi seis años sin crecimiento y sin generación de empleo", aunque reconoció que la mejora "no llegó a todos los argentinos todavía" y, por ello, pidió "paciencia".



La principal rival política del Gobierno, la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y quien aspira a una banca en el Senado en los comicios de octubre, cerró su campaña en una universidad del partido de La Matanza, tradicional bastión peronista y el distrito con más votantes de la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país.



Arropada por jóvenes, a los que pidió no abuchear cuando nombrara al Gobierno, Fernández puso el dedo acusador en lo que, a su juicio, es la errada política económica del Ejecutivo y pidió a los votantes a dar con su voto un mensaje a la Administración de Macri.



Fernández dijo que se ha perdido "el piso de dignidad" logrado durante su gestión, cuando "no había temor a perder el trabajo" y "no era un problema, la comida ni los remedios para los más viejos o las tarifas de gas y de luz".



"Es cierto que la gente está nerviosa pero no es por las elecciones ni por el dólar sino porque no llega a fin de mes y porque no sabe si la van a echar del trabajo", afirmó.



Fernández aseguró que es "necesario poner un límite" al actual "rumbo económico absolutamente equivocado y desacertado".

Pidió a los votantes expresarse el domingo en las urnas "para que el Gobierno sepa que así no se puede seguir".



"Aún los que quieran ayudar al Gobierno sepan que al Gobierno lo van a ayudar si nos ayudan a convencerlo de que cambie el rumbo económico. Es clave esto para Argentina", dijo Fernández, líder de la fuerza Unidad Ciudadana.



De acuerdo con el grueso de los sondeos, el próximo domingo el oficialismo se impondría a nivel nacional, pero Fernández lograría el primer puesto en la provincia de Buenos Aires.



"Ni Macri ni Cristina: Argentina. Ese es el mensaje que tenemos que dar en las urnas", dijo en su cierre de campaña el candidato a senador Sergio Massa, del frente 1País, que se perfila como la tercera fuerza en pugna.



El cierre de campaña de este jueves estuvo ensombrecido por el estallido de un paquete con explosivos en la sede en Buenos Aires de la empresa española Indra, cuyos sistemas informáticos serán utilizados para el escrutinio provisional de los comicios del próximo domingo.



El suceso ha dejado dos empleados heridos, fuera de peligro, y el hecho está bajo investigación judicial.