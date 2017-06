Mauricio Macri acusa a procuradora general argentina de inacción en caso Odebrecht

El presidente argentino, Mauricio Macri, acusó este 2 de junio a la procuradora general del país, Alejandra Gils Carbó, de "inacción" en la investigación de los sobornos por USD 35 millones que la constructora brasileña Odebrecht admitió haber pagado en Argentina.

"Somos, producto de la inacción de la procuradora, uno de los tres o cuatro países, que habiendo sido afectado por este modus operandi de Odebrecht, no firmamos un acuerdo de primer nivel como lo hicieron Perú, Colombia y otros países", dijo Macri.



Al hablar en el evento de aniversario del Colegio Público de Abogados en Buenos Aires, Macri dijo que ese acuerdo permitió a la Justicia de esos países "ir personalmente (a Brasil), tomar declaración a Emilio Odebrecht y clarificar todos sus temas".

"Los únicos países que no firmaron eso son Angola, Venezuela, Ecuador y Argentina. Somos cuatro países de trece", se lamentó el mandatario.



Macri ratificó que el "compromiso" de su Gobierno es "que se sepa en cada caso qué es lo que pasó y que se acabe con la impunidad".

"En este caso, lo que queremos saber es, dado que ya confesó Odebrecht haber pagado USD 35 millones, que se diga a quién le pago", señaló el jefe de Estado.



"En los próximos días y semanas seguiremos actuando y presionando para que el manejo de la información no sea con la misma arbitrariedad con la que ha manejado toda la causa la procuradora hasta el día de la fecha", aseveró Macri.



Un grupo de fiscales argentinos viajará este viernes a Brasil para reunirse con colegas de ese país y avanzar en la investigación por el supuesto pago de sobornos por parte de Odebrecht, empresa implicada en el escándalo de corrupción brasileño "Lava Jato".



El viaje se decidió después de que la procuradora Alejandra Gils Carbó recibiera una nota de su par brasileño Rodrigo Janot, quien le informó que el viceprocurador general brasileño, José Bonifacio Borges de Andrada, estaría disponible para avanzar con los encuentros.



En Argentina, a Odebrecht se la investiga por su presunta relación con irregularidades y sobreprecios en la contratación de varias empresas por parte de la estatal AySA, la mayor compañía de servicios de distribución de agua y saneamiento, para la construcción de una planta potabilizadora en 2008.



En este expediente están imputados varios funcionarios de la empresa pública -como su extitular, Carlos Ben- y representantes de las contratistas, entre las que se encuentra Odebrecht.



Este lunes, la diputada oficialista Elisa Carrió pidió a la Justicia que investigue si Julio De Vido, ministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo (2003-2015), recibió sobornos de Odebrecht para beneficiarle en la asignación de obras públicas.