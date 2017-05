Presidente de Argentina sufrió del 'mal de altura' en Quito

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, sufrió un "leve mareo" cuando asistía a la ceremonia de asunción del presidente de la República Lenín Moreno, hoy miércoles 24 de mayo del 2017.

Iván Pavloski, vocero de la Presidencia de Argentina, confirmó a EL COMERCIO que se trató del "mal de altura", un malestar físico que se siente en lugares a gran altura a nivel del mar debido al aumento de la presión atmosférica y se caracteriza por debilidad, dolor de cabeza y náuseas.



Según Pavloski, el mandatario argentino alertó sobre su descomprensión mientras se encontraba en la Asamblea Nacional por lo que fue asistido de forma oportuna por su médico particular y por esta razón no llegó a desmayarse.



“Se trató de un mal de altura, pero ya está bien. Tomó té de coca y comió fruta”, dijo el funcionario.



Debido a su estado de salud, Macri no asistió al almuerzo organizado por el nuevo Presidente en el Palacio de Cristal, en el Parque Itchimbía, en el Centro Histórico de la ciudad. En lugar de eso, se retiró durante toda la tarde a su habitación en el Hotel Marriott, ubicado en el norte de urbe.



“Vamos a esperar que baje de la habitación y ahí vemos si participa de las demás actividades”, agregó Pavloski.



El mandatario argentino viajó este miércoles a Quito para asistir a la investidura de Lenín Moreno como presidente de Ecuador. Macri y su esposa, Juliana Awada, partieron a las 05:00 hora local (08:00 GMT) desde Buenos Aires hacia la capital ecuatoriana.