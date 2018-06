Mauricio Burbano: ‘Las FF.AA. deben ser capacitadas en DD.HH.’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Mauricio Burbano, director adjunto del Servicio Jesuita a Refugiados.

El lunes (11 de junio) entrará a operar en la frontera norte la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas. ¿Cómo miran las organizaciones de DD.HH. esta nueva estrategia militar que será liderada por el Ejército?



Ciertamente se requiere la presencia del Estado en las zonas de frontera, pero esa presencia no debe ser solo militar. Hay otras formas de presencia que se necesitan.



¿Como cuáles?



Se necesitan servicios de calidad en torno a temas de salud, educación, vivienda y trabajo. Esos aspectos faltan en esas zonas, que han sido desatendidas por muchos años. Eso se requiere urgentemente.



Con el inicio de las operaciones de esta Fuerza militar, ¿qué se espera con relación a los derechos humanos?



Las poblaciones de la frontera han sido amenazadas por los grupos armados para que no ayuden a los militares. Con este tipo de acciones se corre el riesgo de más amenazas y nuevos ataques. Pero también se corre el riesgo de que los militares vean como enemigos a los líderes sociales, pues la sociedad civil no confía en los soldados.



¿Qué hacer para evitar que esto ocurra?



Se necesita que los militares sean capacitados en derechos humanos para que la población sea tratada con respeto. Nosotros conocemos que la gente de la frontera se siente confrontada por nuestras propias fuerzas de seguridad. En ese sentido, las fuerzas militares deben entender que la población ecuatoriana no es su enemigo. Si el contacto de los militares con la población es solo con las armas, eso va a llevar a más violencia. El contacto debe ser ciudadano y de colaboración. Se debe crear un clima de confianza.



El Estado ha manifestado que va a emprender proyectos de desarrollo social y económico en las poblaciones de frontera. ¿Eso aún no ocurre?



Lo que sabemos es que el turismo ha disminuido y que en ciertos insumos la vida se ha encarecido. Todas las actividades comerciales que la gente hacía han disminuido. Nosotros no tenemos conocimiento que ese tipo de cosas estén mejorando. Se necesita una reactivación fuerte, se corre el riesgo de que esas zonas se vuelvan más empobrecidas y eso hace que la gente se desplace a otras zonas del país.



¿Qué debe hacer el Estado para garantizar que no existan más desplazamientos forzados?



Siempre va a existir el riesgo de nuevos desplazamientos, en especial si la presencia del Estado es netamente militar. Lo importante es que el Estado debe tener acciones de contingencia. Ecuador no tiene la suficiente capacidad de albergues. Muchos de los albergues son de las comunidades religiosas. Se debe garantizar que existan albergues aptos para las personas de frontera o para nuevas emergencias que se den en el país.