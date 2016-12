Matriculación vehicular en enero del 2017, con multa

Quienes llegaron a matricular su vehículo el jueves 29 de diciembre en Quitumbe se encontraron con largas filas, tanto para hacer el trámite como para pagar las multas en el único banco habilitado para ello.

El jueves se venció el plazo para cumplir con la revisión y matriculación vehicular que corresponde al 2016.Quienes no alcanzaron a cumplir el trámite deberán hacerlo en enero del 2017 pagando un recargo de hasta USD 100.



A Alberto Yacche le tocaba matricular su vehículo en mayo, pero no cumplió con el calendario debido a la falta de dinero. El 29 de diciembre intentaba terminar el trámite antes de las 14:00, hora en la que finalizaba la atención en el centro de Quitumbe, en el sur de Quito.



A las 09:00, en Quitumbe, había una fila de 60 personas que trataban de terminar con la matriculación. Yacche contó que, mientras él esperaba en el centro de matriculación, un familiar hacía fila en el Banco para pagar las multas. “Ya llego dos veces al tope de la fila. El banco abre a las 10:00 así que no puedo hacer más que esperar hasta que paguen”, señaló.



Aunque la fila avanzaba, por momentos los usuarios se desesperaban. Sobre todo contra quienes, decían, no respetaban la fila. Luis Paredes, otro usuario, contó que la información que ofrecían los guardias del lugar era escasa. “De una fila me mandaron a otra. Ahorita estoy esperando aquí a ver qué me dicen en la ventanilla. Aunque ya estoy resignado a pagar la multa y hacer el trámite en enero”, dijo.

Mayor cantidad de gente, en el sur de Quito, se registró en el Centro de Control y Revisión de Guajaló. Allí, desde la 07:00, los vehículos formaron una larga fila a la espera de ingresar a la revisión. Mientras tanto, otra fila de unas 80 personas esperaba en las afueras para cumplir con la matriculación.



David Viteri fue uno de los usuarios que estuvo en Guajaló. “Llegué a las 07:00. Desde que abrieron el centro, la fila fluye. Espero matricular hoy porque siempre el último día es muy complicado”, dijo.



Hasta la mañana del jueves, la Agencia Metropolitana de Tránsito informó que restaban cerca de 35 000 vehículos por revisar y 75 000 por matricular. Hasta las 14:00 de ayer estaba previsto que atiendan los centros de matriculación de Quitumbe y el Bicentenario. El resto debía hacerlo hasta las 18:00.