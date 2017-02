El 1 de febrero empieza la matriculación vehicular del 2017 en Quito

El miércoles 1 de febrero de 2017 arranca la calendarización para matricular los vehículos cuya placa terminan en el número uno. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), en promedio, por número final de placa, hay cerca de 50 mil vehículos.

Según Mariela Veloz, directora de Registro y Administración Vehicular de la AMT , desde el miércoles y, durante todo el mes, es obligatorio para quienes portan placa terminada en uno acercarse a los centros de revisión y matriculación para cumplir con el trámite.



Veloz señaló que, para quienes no cumplan con el proceso en el mes asignado, tendrán una multa de USD 25, por no cumplir con la calendarización.



El hecho que febrero esté destinado para el dígito 1 no impide adelantar el trámite. Según Veloz, aunque no se cuenta con una cifra de cuántas personas adelantaron el trámite durante este primer mes del 2017, sí han existido varios casos ya en los centros de revisión



Para iniciar la calendariazación hay seis centros de revisión. De ellos, cinco trabajan de 08:00 a 16:30 y el del Valle de Los Chillos que trabaja de 08:00 a 20:00. Los sábados atenderán desde las 08:00 hasta las 12:00.

Según Veloz, hasta el 31 de enero de 2017, tras la apertura de los centros el 16 de enero, se han revisado unos 20 mil vehículos. En lo que respecta a la matriculación, cerca de 10 500 han cumplido con ese trámite.



Según la AMT, en el Distrito Metropolitano de Quito, en 2016, habían 488 mil vehículos que debían cumplir con la revisión técnica vehicular. De estos, durante el año pasado, cumplieron con la revisión 433 mil. Sobre los matriculados se registraron 400 mil automotores.