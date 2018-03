Carrión dejará la Presidencia de la Comisión de Fiscalización cuando se reestructuren las comisiones

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, adelantó que el bloque oficialista es partidario de la reestructuración de todas las autoridades en las mesas permanentes y en el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Ella señaló la mañana de este domingo 18 de marzo del 2018, que cuando se realicen los cambios dejará la Comisión que preside.

“En el caso de Fiscalización, a pesar de las duras críticas, siempre hemos tenido quórum, siempre hemos podido sesionar. Incluso se ha sesionado y hemos tenido votaciones unánimes como en el tema del juicio político a (Carlos) Ochoa”, señaló la legisladora.



Ella no descarta estar en otra Presidencia o Vicepresidencia en una de las 13 comisiones permanentes que se conformen tras la reestructuración. También se muestra abierta a estar en el CAL.



Manifestó que es una decisión de la Asamblea que se pongan los cargos a disponibilidad antes de la propuesta de reestructuración que se realizaría en el Pleno de la Asamblea. Se prevé que entre el martes y miércoles de esta semana se trate la resolución presentada por el legislador Raúl Tello. Él propuso la necesidad de hacer los cambios pertinentes debido al nuevo panorama político que se vive en el Legislativo.

En la Asamblea se registraron problemas puntuales en dos comisiones. Augusto Espinosa tuvo que renunciar a la Presidencia de Educación debido a la exigencia de ocho legisladores. Debido al rechazo que generaba su presencia en este cargo tampoco se lograba concretar el quórum necesario para instalar sesiones. Lo mismo ocurre en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Sin embargo, la titular de esta mesa, Doris Soliz, no ha dejado el cargo.



Durante la administración de Carrión se llamó al entonces vicepresidente Jorge Glas en junio del 2017. El exfuncionario fue recibido con alfombra roja al ingresar al edificio de la Asamblea, donde desde las 10:00 realizó su intervención para explicar su participación en el caso Odebrecht. Carrión aclaró que no era una comparencia.



En este año, la Comisión no presentó un informe sobre el segundo intento de juicio político en contra de Jorge Glas. Carrión explicó que la comisión de Fiscalización perdió su calidad de juez competente en el juicio político cuando el exsegundo mandatario porque perdió su calidad como autoridad. Hubo reclamos dentro de la mesa legislativa que exigían la presentación de ese informe para votarlo.



En dos ocasiones, la Comisión envió un informe positivo para interpelar en el Pleno a funcionarios públicos. El uno contra el excontralor Carlos Pólit y el segundo contra el exsuperintendente, Carlos Ochoa.